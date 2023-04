Julita Osendi califica de "inadmisible" inacción de la Policía tras sufrir asalto en el Malecón de La Habana

La periodista cubana Julita Osendi, quien fue víctima del robo de su teléfono celular en la mañana del lunes, calificó de “inadmisible” la actuación policial y se preguntó si hubiera sido igual la atención recibida si en lugar de ser un asaltada hubiese salido con un cartel de corte político o atacando a un dirigente.

“Convencida estoy que en cualquier ciudad del mundo existen viles ratas que viven del esfuerzo de los demás, tomando lo que no es suyo, pero lo que resulta inadmisible es que las fuerzas del orden que están para defenderte miren hacia otro lado y no hagan nada: nadie puede imaginar la impotencia que esta cubana siente”, escribió Osendi al inicio de una extensa publicación en Facebook en la que detalló la actuación policial.

En la enumeración Julita aludió a la larga espera por un patrullero tras reportar el incidente, el peloteo telefónico, la indolencia, la burocracia e incluso la insólita circunstancia de tener que detallar “el metro cuadrado exacto” en que ocurrió el asalto porque no estaba claro si era jurisdicción del municipio Centro Habana o de La Habana Vieja.

“Y ahora me pregunto yo, si en lugar de ser violentada a mi edad, hubiese salido con un cartel alentando a la sedición, atacando a un dirigente del gobierno, defendiendo a los presos políticos o a las damas de blanco ¿se hubiesen puesto a delimitar fronteras los jefes de la policía de los municipios ya mencionados o todo el cuerpo disponible de agentes y no agentes de la policía hubieran ido al lugar?… ¡y no precisamente a saludarme!”, cuestionó la periodista.

En el segmento final de su publicación, Julita Osendi manifestó su preocupación por la creciente ola de violencia en Cuba, de la que explica que le han dado fe numerosas personas que se le acercaron en los últimos días.

"Es preocupante, muy preocupante, algo que va mucho más allá del despojo del que fui víctima que, después de todo, tengo que agradecer que no fui atacada con un cuchillo o un bate. Saquen sus conclusiones amigos. Con esto cierro el capítulo del robo de mi móvil y créanme, yo que nunca le he deseado el mal ni a los que constantemente me agreden, a este ladrón sólo le deseo que su mamá pase lo mismo que yo", concluyó.

Fue poco después de las 9 de la mañana del pasado 17 de abril, luego de salir de la Embajada de España en compañía de una amiga, cuando Julita Osendi fue víctima del asalto.

En su denuncia previa, la periodista describió al malhechor como un sujeto bien vestido con "enguatada rosada, bermudas claras, tenis, gorra y buenas gafas", que aparentemente estaba sentado contemplando el mar.