Los celulares más usados por los cubanos: Android en Cuba y Apple fuera del país

Los datos de tráfico de CiberCuba en 2025 no solo muestran qué teléfonos utilizan nuestros lectores, sino que reflejan con claridad una profunda brecha tecnológica entre los cubanos que navegan desde la Isla y quienes lo hacen desde el exterior.

Este análisis compara dos realidades digitales completamente distintas, basadas en datos reales de uso.

Fuente de los datos y alcance del estudio

El estudio se basa en información de Google Analytics 2025 de CiberCuba, específicamente del informe “Tech details: Device model”, que registra los dispositivos móviles desde los que acceden los usuarios al sitio.

El período analizado abarca del 1 de enero al 29 de diciembre de 2025 y se divide en dos grupos principales:

Usuarios dentro de Cuba: 7,3 millones

En total, se analizaron más de 22,5 millones de registros de usuarios.

Es importante aclarar que esta cifra no representa usuarios únicos absolutos. Google Analytics identifica a los usuarios mediante un identificador de dispositivo que tiene una retención limitada (por defecto, dos meses) y puede reiniciarse si se cambia de equipo, se borran cookies o pasa un período prolongado sin actividad. Por ello, los datos deben interpretarse como usuarios medidos por dispositivo y período, algo especialmente relevante en el contexto cubano.

Aun así, el volumen analizado es amplio y consistente, y permite identificar con claridad los patrones reales de uso de dispositivos.

Cuba: Android económico, modelos antiguos y poca renovación

Marcas de celulares más usadas en Cuba

El tráfico procedente de Cuba está dominado casi por completo por teléfonos con sistema Android de gama baja, fabricados principalmente por marcas como Xiaomi, Tecno e incluso Samsung en sus modelos más básicos. Los dispositivos más antiguos y económicos concentran la mayoría de los accesos.

Esto refleja una realidad conocida por los propios cubanos: se utiliza el teléfono que se puede conseguir, no necesariamente el que se desea. El acceso a equipos modernos es limitado y la renovación de dispositivos es lenta, condicionada por los altos precios y la escasa oferta disponible en el mercado local.

Apple, referente mundial de la gama alta, tiene una presencia muy reducida dentro de la Isla. El iPhone sigue siendo un lujo para una minoría, condicionado por precios inalcanzables y por la crisis económica que afecta al país.

Modelos más usados en Cuba

Fuera de Cuba: el iPhone como estándar dominante

Marcas más usadas por cubanos fuera de Cuba

El panorama cambia radicalmente cuando se observa el tráfico desde fuera de Cuba. En la diáspora y entre el público internacional, Apple domina con claridad absoluta.

Modelos más usados por cubanos fuera de Cuba

El iPhone no solo es el dispositivo más utilizado, sino que concentra una proporción del tráfico que no tiene comparación con ningún modelo dentro de la Isla. Además, destacan los modelos más recientes y de gama alta, como los iPhone Pro y Pro Max de las últimas generaciones.

Samsung ocupa el segundo lugar entre los usuarios en el exterior, con una gama de dispositivos modernos y de alto rendimiento. Otras marcas como Xiaomi o Motorola tienen una presencia mucho menor.