Colas desde la madrugada para comprar gas licuado en La Habana

Las colas para comprar el gas licuado que comenzó a distribuirse este lunes en La Habana después de la llegada de un buque con el combustible, inició en la madrugada, denunciaron en redes sociales.

María Dolores Oliva, una cubana de 72 años residente en el municipio Guanabacoa contó en Facebook que en el punto de venta donde le corresponde comprar el gas la cola empezó desde la madrugada pero más de 12 horas después fue que vendieron el producto porque fue entregado tarde.

Captura de Facebook / Lola Oliva

"Esta es la cola del gas, que desde muy de madrugada estamos haciendo los vecinos, y que hace poco empezaron a vender, pues vino tarde", dijo la anciana en su post publicado la tarde de este lunes, donde contó un incidente que tuvo con la delegada de su zona.

"La delegada de mi circunscripción delante de todos mis vecinos, me dijo que cuánto me pagaban por mis publicaciones y al responderle que publico lo que me da la gana y si no le gusta que no las lea, me dijo a mí 'falta de respeto'", escribió la señora.

Oliva explicó, además, que no es la primera vez que la mujer arremetía contra ella y explicó que sus publicaciones no contienen lenguaje obsceno.

"Pregúntale a la delegada cuánto le pagan a ella para representar la comunidad, cosa que no hacen, viven de su cargo para resolver sus problema, señora, siga publicando que usted se recarga su teléfono y sus megas, la que no puede publicar es ella, su teléfono es petrolero, es del estado", le comentó una internauta.

La distribución de gas licuado inició este lunes en la capital luego del arribo de un barco cargado con el combustible, que inicialmente había atracado en Santiago de Cuba, en medio de críticas condiciones que limitaron el servicio durante varias semanas.

Luego de la llegada del barco este domingo y después de descargar el combustible en las plantas de llenado, la Empresa de Gas Licuado informó que los cilindros se distribuyeron en La Habana y que se preveía reabastecer 51 puntos de venta de 13 municipios.

Ahora, como meses atrás, los cubanos vuelven a hacer filas interminables para comprar gas licuado, mientras aguardaban por la distribución del producto en los puntos de venta.

De ese modo ocurrió en marzo, cuando las personas debían reservar su lugar en la fila, incluso, sin la certeza de cuándo estaría disponible el servicio y acudir a los puntos de venta desde las cuatro o cinco de la madrugada para adquirir el producto.