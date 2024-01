Régimen cubano asegura que aplicará las nuevas medidas "de forma gradual"

El régimen cubano aseguró que aplicará “de forma gradual” las nuevas medidas para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, en un intento por atenuar el nerviosismo y malestar que estas han generado entre la población.

Así lo afirmó el gobernante Miguel Díaz-Canel durante una sesión del Consejo de Estado, en la cual prometió que su ejecutivo prestará “una especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad”, según la oficialista Prensa Latina.

Ante la treintena de miembros que componen el organismo, Díaz-Canel se refirió al “paquetazo” de su gobierno prometiendo aplicar “el principio de la Revolución de que nadie quedará desamparado”.

Animando a sus integrantes a mantener una “sólida comunicación política”, el gobernante analizó el cronograma de implementación de sus medidas, pero no indicó fecha de entrada en vigor para ninguna de ellas.

Se sabe que el aumento en más del 500% del precio de la gasolina se empezará a cobrar a partir del 1 de febrero. Se sabe que el incremento del 20% en el precio del gas licuado se empezara a cobrar a partir de marzo, al igual que los nuevos precios del transporte público. Y se sabe que el incremento del 25% para la tarifa eléctrica entrará en vigor el 1 de marzo, pero se empezará a cobrar a partir de abril.

También se sabe que el régimen no eliminará la libreta de abastecimiento en 2024, pero sí que habrá un aumento del precio de la canasta básica normada. Según aseguró a finales de diciembre la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, la medida no se aplicará en enero. Pero no se sabe cuándo.

Esto es lo que se sabe; o mejor dicho, lo que el gobierno de Díaz-Canel ha informado con su “sólida comunicación política”.

Sin embargo, después de dos semanas escuchando el sordo clamor de la población, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) dejó a un lado el cronograma de su ejecutivo y habló vagamente de “gradualidad” en la aplicación del “paquetazo”.

También identificó “las cuatro prioridades para esta etapa de trabajo”: el fortalecimiento de la unidad nacional, el fortalecimiento de la labor ideológica, el aseguramiento político a las medidas aprobadas en la Asamblea Nacional, y la discusión sistemática sobre tendencias negativas en la sociedad cubana.

“Hay que hacer un trabajo político dirigido persona a persona, y que todo el mundo entienda que la Revolución no va a hacer nada, nada, nada por afectar aquí a los trabajadores. El propio Raúl, en su discurso de enero dijo que quizás habría que hacer algunos sacrificios temporales, pero para lograr el objetivo supremo de defender la Revolución, porque en definitiva es la Revolución del pueblo y para el pueblo”, dijo el presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández.

Según el primer ministro Manuel Marrero Cruz, “el aseguramiento político y comunicacional a la implementación [de las medidas] y el apoyo de los factores en todas las instancias resultan claves para brindar la mayor cantidad de información al pueblo, con el objetivo de esclarecer cualquier inquietud”.

Concentrada en el primer trimestre del año la aplicación del “paquetazo” de Díaz-Canel, el servicial Consejo de Estado consideró oportuno no realizar en estas fechas el primer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores a nivel municipal “y evaluar su desarrollo más adelante en el año”. Por si acaso.