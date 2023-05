Cuerpazo y pose: Imaray Ulloa seduce con sensuales fotos en bikini

Imaray Ulloa ha dejado a sus fans ante la disyuntiva de escoger cuál foto en bikini suya prefieren.

Presumiendo de cuerpo de infarto con un bikini color turquesa, Imaray compartió hace unas horas cuatro fotos y preguntó a sus followers cuál les gustaba más.

De espaldas, sobre una tumbona, con una piscina de fondo, o jugando pícara y provocativamente a ponerse una diminuta falda del mismo tono que el bikini, la influencer cubana volvió a llevarse los halagos de sus fans.

Es su fórmula ganadora para incendiar la redes y no por repetida deja de desatar las reacciones de nutrida legión de followers (tan solo en Instagram tiene más de 3,3 millones).

De complementos, unas pulseras doradas anchas y una cadena extra larga que continúa en su abdomen y caderas.

"Preciosa la tres, bella y esplendorosa"; "Estás cada vez más hermosa erótica y sensual"; "La número dos y siempre serás hermosa, la envidia mata jajajaja"; "Te ves igual de hermosa en cualquiera de las cuatro"; "Definitivamente una mujer bella, elegante y super sexy"; "Estás buena por donde se te mire, hermosa mujer que deleita mis ojos"; "Me gustan todas, es muy linda simpática y graciosa... preciosa"; "Te ves hermosa en todas!!!! Tu esposo se ganó el Powerball contigo"; "Estás guapísima de todas formas!!"; "Me gusta la mujer maravilla azul", son algunos de los muchos mensajes elogiosos que le dejaron a la también empresaria en el tablón de comentarios.

No obstante, algunos no se centraron en la pose o el atuendo escogido, sino en el corte de pelo, que no parece convencer a todos, y no pocos opinan que no le favorece, o le echa algunos años más de apariencia. "El corte de cabello no te está favoreciendo, un poco más largo"; "Pelo largo, aprovecha la juventud, un día te aburrirás de tener pelo corto y ya será tarde para llevarlo largo, bendiciones preciosa", le dijeron en ese sentido.

Tampoco faltaron los comentarios de los haters, esas figuras tan al uso en las redes sociales, con sus mensajes sexistas o machistas.

"El día que entre nosotras las mujeres nos apoyemos tendremos un mundo mejor. Te ves genial, eres bella y a la que no le guste que critique , jeje no les queda más que eso...." reaccionó una usuaria ante los comentarios despectivos de algunos.

Hace pocos días, Imaray Ulloa desató las reacciones de sus seguidores con un par de fotos posando junto a una mesa de billar, con un bañador verde fluorescente de su línea de ropa IO Fashion, cuyo lanzamiento en febrero pasado congregó a reconocidos rostros del entretenimiento y la farándula cubana en Miami.

El verano está casi a la vuelta de la esquina, y en las redes sociales las celebrities apresuran modelitos, se sacan las prendas y adelantan con posados en ropa de baño para subir la temperatura y mostrarse preparados para darlo todo en la época más caliente del año.