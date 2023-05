Actor cubano se declara en paro laboral: "Mi salario no me alcanza"

El actor cubano Roiniel Ledea se declaró en paro laboral y dijo que su salario no le alcanza para vivir en Cuba.

"Acabo de ser expulsado de Teatro Gaviota por declararme en paro laboral. ¿Sindicato de trabajadores, para qué analicé el problema? Permítanme carcajearme", dijo con ironía Ledea en su perfil de Facebook.

El actor declaró que no piensa silenciarse ante las carencias, la pobreza, la inflación y las arbitrariedades que se viven en Cuba en la cotidianidad.

"Nada ni nadie me va a callar, ni a cortar las alas. Yo soy un artista y mi signo en el horóscopo maya no es precisamente gaviota. Es águila", comentó Ledea en su mensaje.

Usó en su texto los hashtags #CubaEstadoFallido, #NoMasComunismo, #LibertadDeExpresion. Todos los había empleado el día antes, en una dura publicación contra el régimen, que provocó su despido.

"Nos están matando de hambre y de miseria a cambio de resistencia creativa, a cambio de que sus barrigas les engorden más", escribió el artista.

En su mensaje habló de la necesidad de un cambio de gobierno en Cuba y comentó que está preparado para todo, incluso sabiendo que por una publicación como esa podría ser víctima de la represión e ir preso.

"Esto es un problema político y económico (...) Son 64 años de sueños perdidos, sin prosperidad, sin futuro", comentó.

"Ya basta. No voy más a trabajar. A mí no se me permite laborar en los medios de comunicación masivos por mi manera de pensar y expresarme, pero soy actor de una compañía teatral a la cual, asumiendo las consecuencias que sean, no voy a ir más, como forma de protesta contra el sistema político de este país y la mala gestión económica de sus dirigentes", dijo.

"Estoy en paro laboral. Mi salario no me alcanza ni para pagar las deudas atrasadas. Yo tengo familia y los míos, al igual que el resto de este pueblo necesitan alimentarse bien y vivir dignamente en poco tiempo que venimos a este mundo", dijo.

Ledea aseguró que ni el comunismo, ni el socialismo, ni la resistencia creativa se merecen el sacrificio de un pueblo muriendo. Este duro discurso contra el régimen terminó por dejarlo sin trabajo.

"Por motivos políticos el actor Roiniel Ledea fue expulsado del grupo Teatro Gaviota por su directora Lilian Teresa Dujarric Martínez. Roiniel dijo en su cuenta de Facebook que se declaraba en PARO LABORAL por la situación de extrema miseria del país, por estas declaraciones fue informado que estaba despedido del grupo de teatro", dice un texto publicado este miércoles en el perfil de Facebook PerséfoneTeatro Cuba.

En el breve comunicado explican que Gaviota es "un grupo de teatro que cobran un salario mensual y no trabajan nunca, no hacen funciones apenas en todo el año, y cuando hacen algo es de una mediocridad enorme".

Señalan que Ledea es uno de los actores que ha trabajado en la compañía y que mantenía su contrato con la institución por tener un salario estable en Cuba.

"El director del Centro de Teatro Marvin Yaquis y la pseudo directora teatral Lilian Dujarric Martínez son responsables de dejar a Roiniel Ledea sin trabajo, en la calle sin tener un sustento en medio de la gran crisis económica que tiene Cuba. Digamos no la censura y no a la represión contra artistas que solo dicen lo que piensan", dijeron desde Perséfone Teatro Cuba.

El Grupo Teatro Gaviota se fundó en La Habana, en 1995. Se encuentra desde sus inicios bajo la dirección artística de Lilian Teresa Dujarric Martínez.