Tania Bruguera gana Premio Velázquez de las Artes Plásticas: "Es la mejor respuesta al gobierno"

Tania Bruguera Foto © Facebook de la artista

La artista visual cubana Tania Bruguera ganó este jueves el Premio Velázquez de las Artes Plásticas que entrega el Ministerio de Cultura y Deporte de España y afirmó que la distinción es la mejor respuesta al gobierno de Cuba.

Dotado de 100,000 euros, el Velázquez toma su nombre del pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, y es el equivalente dentro de las artes plásticas al Premio Cervantes de literatura.

Bruguera relató en Facebook que en la mañana de este jueves recibió una llamada del ministro de Cultura de España en la que le confirmaron la noticia.

El Ministerio de Cultura y Deporte publicó sus felicitaciones en Twitter y afirmó que el jurado ha justificado el fallo "por su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales socio-políticas. Se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público".

Este galardón lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte de España desde 2002, para reconocer la totalidad de la obra de un creador en el ámbito de las artes plásticas en cualesquiera de sus manifestaciones, a los creadores españoles o de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

Asimismo, el Consulado de España en La Habana felicitó en Twitter a la artista, y destacó que Bruguera, nacida en La Habana en 1968, es una artista política que se desarrolla en el campo del performance.

"Firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador, sus obras se centran en cuestiones relacionadas con el poder y el control", señala la publicación.

De igual modo recuerda que su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o de sus protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido, en este caso con el régimen cubano.

La reacción de Tania Bruguera

Al conocer que había sido premiada con el Velázquez, Bruguera posteó en Facebook un mensaje dirigido al ministro y viceministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, en el que afirmó que el galardón premia al arte independiente cubano, y se convierte en la mejor respuesta a la violencia que contra el arte practica el régimen.

"Este galardón se suma a una larga lista de logros de artistas independientes de #Cuba, ratificando que este movimiento difamado, maltratado y abandonado por las instituciones cubanas ha obtenido más logros y ha demostrado más reconocimiento que el que logra el MINCULT (Ministerio de Cultura)", comentó.

"Es la mejor respuesta al manotazo que le dio el ministro de cultura de Cuba a un joven escritor y periodista el 27 de enero pasado", puntualizó.

Bruguera aprovechó para lanzar fuertes críticas al MINCULT en Cuba, institución que calificó de "anticuada".

"Los resultados obtenidos en la arena internacional por los artistas independientes demuestra que el MINCULT es una institución anticuada que ha dejado de jugar un papel en el mundo del arte internacional", aseguró.

La activista también fustigó mecanismos represivos para el arte como varios Decretos-Leyes firmados en los últimos años en Cuba.

"Deberían reconocer que sus políticas del 349, 373, 370 y 35 no funcionan, no van a parar al pueblo cubano ni a los artistas de hacer un arte libre. No van a poder tapar con una bienal que no ha pedido el pueblo su ineficiencia como institución y su complicidad con el Ministerio del Interior y la represión del régimen", advirtió.

Al final de su mensaje Bruguera pidió la dimisión de Alonso y la libertad para todos los presos políticos y de las manifestaciones del 11 de julio.

Recientemente la artista visual, una de las activistas más incómodas para el régimen cubano y quien se desempeña como profesora en la Universidad de Harvard, había manifestado que los artistas debían tener el compromiso de hacer del arte una herramienta útil para estos tiempos en los que la sociedad civil construye las bases para un cambio en Cuba.

"Nuestro deber es hacer un arte que sea útil para estos tiempos, un arte que nos posicione diferente en la sociedad, en el que se repiense cuál es la función del artista y de las instituciones culturales en la sociedad que queremos", subrayó.