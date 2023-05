Fallece Diego, el niño cubano que luchó contra el cáncer y un tumor cerebral

Familiares cercanos informaron este jueves que falleció en La Habana Diego Vasallo Rodríguez, el niño de diez años que tuvo que luchar, a la vez, contra el cáncer y un tumor cerebral.

“Mi ángel, mi #Guerrero, vuela alto mi amor, reúnete con Mimi y con tu papá. Nos dejas un gran vacío, no te imaginas cuánto no podemos con tanto dolor. No puedo escribir más. Vamos a estar en la funeraria de Santa Catalina, todavía no sabemos la hora”, apuntó este jueves en Facebook su hermana, Dianna Peralta.

También en el perfil de Facebook “Madres cubana por un mundo mejor”, se informó sobre la triste partida de Dieguito. “EPD, angelito. Que Dios te tenga en el lugar más hermoso. Siento mucho que tu lucha haya terminado así. Me imagino el dolor de todos los que contigo batallaban”, dijo la usuaria Daima Riri Oni Oni.

Captura Facebook/ Dianna Peralta

En la misma red, la usuaria Massiel Meriño comentó: “Hoy todo un pueblo está deluto, mi niño. Nos has dejado un gran vacío con tu partida, descansa en paz”.

Hace dos semanas había trascendido que el pequeño Diego recibiría tratamiento médico especializado en Cuba y sería atendido por especialistas mexicanos que viajarían hasta La Habana.

La Cruz Roja Internacional había recomendado que el niño no viajara, por el estado tan delicado en que se encuentraba, producto de una leucemia y un tumor cerebral.

A Vasallo Rodríguez ya le habían realizado una serie de estudios neurológicos para poder atenderlo en esa fecha se mantenía estable, gracias a su fortaleza y ganas de salir adelante, explicó en Facebook la hermana, Dianna Peralta, que ha mantenido al tanto de la situación.

"Ahora solo estamos en espera de la autorización del MINSAP para la entrada al país de los médicos", agregó en esa ocasión.

Aunque ha habido algunos días difíciles en los que ha tenido que ser llevado de emergencia al Hospital Pediátrico "William Soler", el pequeño se recuperaba favorablemente, comentó, además.

Asimismo, dijo, la comunidad esta contribuyendo generosamente a través de una cuenta de recaudación de fondos, para que el niño recibiera la atención y los cuidados que necesitaba durante su tratamiento.

La familia de Diego agradecía, además, por todo el apoyo y el seguimiento que recibido por parte de la comunidad.

La familia de Diego también había pedido una visa humanitaria para viajar a otro país y darle la oportunidad de recibir la atención médica que no le podían ofrecer en Cuba.

El impacto de su historia movilizó a cientos de cubanos, en redes sociales y espacios públicos, para desear su recuperación. En enero, una vigilia en el municipio Diez de Octubre, de La Habana, concentró a decenas de conocidos, familiares y amigos.

En febrero de este año se dijo que podía viajar a México, donde un equipo médico se encargaría de su operación y tratamiento, pero por su delicado estado de salud, la intervención tendrá lugar en La Habana.