Minfar monta espectáculo para niños en Hospital William Soler

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) organizó una presentación de la Banda de Música del Estado Mayor General de las FAR en el Hospital Pediátrico Universitario William Soler, en el municipio Boyeros, La Habana.

Según la publicación oficial del Minfar en Facebook, «pacientes, trabajadores y estudiantes del Hospital Pediátrico Universitario William Soler disfrutaron de la presentación de la Banda de Música del Estado Mayor General de las FAR».

Los músicos vistieron uniformes de gala con camisa blanca con detalles en rojo y dorado, charreteras rojas, cordones dorados cruzados en el pecho y pantalón verde olivo con franja roja lateral.

Ejecutaron trompetas doradas y una tuba o bombardino plateado ante los niños hospitalizados, sus familias y el personal del centro.

El Minfar presentó la actividad como parte del «trabajo patriótico» de las Fuerzas Armadas y como una contribución al bienestar emocional de los menores internados.

El espectáculo contrasta de forma llamativa con la situación real que atraviesa el William Soler, un centro de referencia pediátrica del país y rector del Programa Nacional de Atención al Niño Cardiópata.

En octubre de 2025, familiares de pacientes describieron el hospital como «totalmente colapsado», con déficit de personal, falta de insumos, malas condiciones higiénicas y largas esperas.

En esa misma etapa se reportaron dos muertes infantiles por dengue hemorrágico en el centro, en medio de una crisis sanitaria que las autoridades cubanas han evitado reconocer públicamente.

Meses antes, en septiembre de 2025, un médico del William Soler se hizo viral por regalar globos a niños hospitalizados en medio de las carencias, un gesto que emocionó en redes sociales y que reflejó la precariedad cotidiana del sistema de salud cubano.

El hospital realiza anualmente entre 300 y 400 operaciones y unos 300 cateterismos intervencionistas, lo que lo convierte en un centro de alta complejidad cuya crisis tiene consecuencias directas sobre la vida de los niños más vulnerables del país.

La presentación de la banda militar del Minfar, con sus uniformes de gala y sus instrumentos de viento, ofrece una imagen de normalidad institucional que choca con las denuncias documentadas sobre las condiciones reales del William Soler, un hospital que lleva meses sin los recursos básicos para atender a sus pacientes.