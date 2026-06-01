Régimen cubano anuncia distribución de leche en polvo donada por Uruguay y México

El régimen cubano anunció el inicio de la distribución de leche descremada en polvo donada por México y Uruguay, comenzando por las bodegas del municipio capitalino del Cotorro, en La Habana, según informó Canal Caribe en un reporte oficial difundido este fin de semana.

Según la televisión estatal, el Mercado Las Brisas 2 del Cotorro fue la primera unidad del comercio minorista en recibir el producto. La distribución arrancó el sábado desde el Complejo Lácteo de La Habana, con 10 toneladas destinadas al municipio del Cotorro en 52 puntos de distribución. En total, la donación suma unas 760 toneladas de leche descremada en polvo.

Los beneficiarios declarados por el régimen son 264 mil niños de uno a seis años, 15 mil embarazadas y 10 mil niños con dietas crónicas de la infancia, además de hospitales pediátricos y círculos infantiles.

El embajador uruguayo en La Habana, Juan Andrés Canessa Franco, ratificó la disposición de su gobierno a continuar enviando ayuda, incluyendo «algunos elementos que tienen que ver para los parques fotovoltaicos y algunos repuestos para las termoeléctricas».

El anuncio oficial, sin embargo, llega en medio de un contexto de denuncias graves sobre el desvío de ayuda humanitaria previa. A comienzos de mayo, la diputada uruguaya de origen cubano Leydis Aguilera denunció en entrevista con CiberCuba que el conglomerado militar GAESA recibía leche en polvo de la marca Conaprole y la revendía a los cubanos en dólares.

Antes, en enero, el periodista Mario J. Pentón documentó que bolsas de leche en polvo Conaprole, de origen uruguayo, se vendían en tiendas controladas por GAESA a 243 dólares la bolsa de 25 kg, cuando el precio mayorista en Uruguay rondaba los 175 dólares.

En abril, la ONG Food Monitor Program (FMP) denunció que parte de los alimentos donados por México aparecieron en tiendas MLC, con monitoreo de campo en La Habana, Artemisa y Mayabeque. TV Azteca también difundió imágenes de frijoles donados por México vendiéndose en tiendas estatales cubanas en dólares.

El gobierno cubano negó sistemáticamente los desvíos y afirmó que las donaciones se distribuyen de forma gratuita bajo control del Ministerio de Comercio Interior.

Ante las denuncias, el canciller uruguayo Mario Lubetkin anunció en mayo que Uruguay exigirá pruebas del destino final de sus donaciones y hará seguimiento y rendición de cuentas. Previamente, la subsecretaria uruguaya Valeria Csukasi había advertido en abril que el cargamento de 20 toneladas enviado en marzo aún no había llegado a Cuba.

El anuncio se produce en el marco de una crisis alimentaria severa que el régimen atribuye al embargo estadounidense, sin reconocer la responsabilidad de su propia gestión.

La ONEI registró un aumento del 74% en muertes por desnutrición entre 2022 y 2023, pasando de 43 a 75 fallecidos. UNICEF incluyó a Cuba por primera vez en su análisis global sobre pobreza alimentaria infantil, señalando que el 9% de los niños cubanos solo accede a dos de los ocho alimentos esenciales.

Una encuesta del Food Monitor Program de mayo de 2025 reportó que el 33,9% de los hogares cubanos tuvo algún miembro que se fue a dormir con hambre al menos una vez en los 30 días previos, una situación calificada como emergencia humanitaria.