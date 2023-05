McDonald's de Louisville empleó a niños de 10 años

Un restaurante de la cadena McDonald's, en Louisville, Kentucky, empleó a dos niños de 10 años que fueron encontrados trabajando en el establecimiento hasta las dos de la mañana.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos declaró este martes en un comunicado que los menores fueron empleados sin recibir un pago y a veces trabajaban hasta altas horas de la madrugada.

"Por debajo de la edad mínima para trabajar, preparaban y distribuían pedidos de comida, limpiaban la tienda, trabajaban en la ventanilla de autoservicio y manejaban una caja registradora", dijo la entidad gubernamental.

La división también se enteró de que a uno de los dos niños se le permitió operar una freidora, una tarea prohibida para los trabajadores menores de 16 años.

La directora de distrito de la División de Salarios y Horas, Karen Garnett-Civils, expresó que "Bajo ninguna circunstancia debe haber un niño de 10 años trabajando en una cocina de comida rápida alrededor de parrillas calientes, hornos y freidoras".

Por su parte, la franquicia de Louisville confirmó a la CNN que los dos niños de 10 años supuestamente empleados eran hijos de un gerente nocturno que estaban visitando a su padre en el trabajo y no contaban con la aprobación de la dirección de la organización para estar en esa parte del restaurante.

El Departamento de Trabajo impuso 39,711 dólares en multas civiles para hacer frente a las infracciones de trabajo infantil.

La revelación fue parte de una investigación sobre las violaciones de la ley de trabajo infantil en el sureste de EE.UU. y las pesquisas arrojaron también que tres franquicias que poseen más de 60 locales de McDonald's en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio, "emplearon a 305 niños para trabajar más horas de las legalmente permitidas y realizar tareas prohibidas por la ley para los trabajadores jóvenes".

Tiffanie Boyd, vicepresidenta senior y jefa de personal de McDonald's USA, dijo a CNN: "Estos informes son inaceptables, profundamente preocupantes y van en contra de las altas expectativas que tenemos para toda la marca McDonald's. [...] Nos comprometemos a que los empleados de McDonald's trabajen de forma responsable y responsable. [...] Nos comprometemos a garantizar que nuestros franquiciados tengan los recursos que necesitan para fomentar lugares de trabajo seguros para todos los empleados y mantener el cumplimiento de todas las leyes laborales".

Las tres franquicias implicadas se enfrentan a una suma combinada de 212,754 dólares por las violaciones del empleo infantil, según el comunicado.

En un aumento de las violaciones relativas al trabajo infantil, el gobierno recordó que la normativa federal limita los tipos de trabajos que pueden realizar los empleados menores de edad y las horas que pueden trabajar.

Para los menores de 14 y 15 años esos límites incluyen que el trabajo debe realizarse fuera del horario escolar; no puede exceder las tres horas en un día lectivo -incluidos los viernes- y no más de ocho horas en un día no lectivo.

Además, la ley establece que no pueden trabajar más de 18 horas durante una semana escolar y no más de 40 horas durante una semana no escolar.

La jornada no podrá comenzar antes antes de las siete de la mañana ni podrá extenderse después de las siete de la tarde, excepto el 1 de junio y el Día del Trabajo, cuando el horario nocturno se amplía hasta las 9 de la noche.