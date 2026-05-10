EEUU sumó 115,000 empleos en abril

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La economía estadounidense sumó 115,000 empleos en abril, más del doble de lo que esperaban los analistas, según el informe publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los economistas proyectaban la creación de apenas 55,000 puestos, según una encuesta de Dow Jones (muestra el comportamiento del precio de las 30 compañías industriales más de EE.UU), lo que convierte el resultado en una sorpresa positiva.

A pesar del crecimiento, la cifra representa un descenso en relación con los 185,000 puestos generados en marzo.

Por otra parte, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.3 %.

El sector salud lideró el crecimiento del empleo en abril con 37,000 nuevos puestos, en línea con su promedio mensual de 32,000 durante los últimos 12 meses. Transporte y almacenamiento añadió 30,000 empleos, y el comercio minorista sumó 22,000.

Pero el panorama no fue uniforme. El sector de tecnología de la información perdió 13,000 puestos, y el empleo federal cayó en 9,000.

La BLS también advirtió que "el número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas aumentó en 445,000 hasta alcanzar los 4,9 millones en abril".

Se trata, aclara la agencia, de personas que habrían preferido un empleo a tiempo completo pero no lograron encontrarlo.

"Trabajaban a tiempo parcial porque les habían reducido las horas o porque no podían encontrar trabajos a tiempo completo", precisó.

El salario promedio por hora de todos los empleados en las nóminas privadas no agrícolas aumentó en 6 centavos (0,2 %) y el de los trabajadores de producción y no supervisores del sector privado subió en 11 centavos (0,3 %).

El informe incluyó además revisiones importantes de meses anteriores. EEUU creó 178,000 empleos en marzo, cifra revisada al alza en 7,000 puestos.

La inflación llegó al 3.3 % interanual en marzo, el nivel más alto en dos años, impulsada principalmente por la energía, que subió un 12.5 % interanual.

Los datos llegan en un contexto de fuerte presión económica derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha disparado los precios de la energía en todo el país.

El precio promedio de la gasolina a nivel nacional ronda los 4.55 dólares por galón, un aumento del 50 % desde que empezó el conflicto en febrero. En Florida subió 40 centavos en una sola semana a inicios de mayo, alcanzando 4.34 dólares, el nivel más alto desde 2022.

La guerra con Irán ha costado al Pentágono unos 25,000 millones de dólares desde su inicio, según declaró el subsecretario interino Jules Hurst ante el Congreso. El gasto adicional de los hogares estadounidenses en gasolina entre finales de febrero y marzo ascendió a 8,400 millones de dólares, unos 740 dólares por hogar.

A pesar de los datos positivos de empleo, seis de cada diez estadounidenses opinan que la guerra con Irán fue un error, según encuestas de mayo.