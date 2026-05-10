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La economía estadounidense sumó 115,000 empleos en abril, más del doble de lo que esperaban los analistas, según el informe publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
Los economistas proyectaban la creación de apenas 55,000 puestos, según una encuesta de Dow Jones (muestra el comportamiento del precio de las 30 compañías industriales más de EE.UU), lo que convierte el resultado en una sorpresa positiva.
A pesar del crecimiento, la cifra representa un descenso en relación con los 185,000 puestos generados en marzo.
Por otra parte, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.3 %.
El sector salud lideró el crecimiento del empleo en abril con 37,000 nuevos puestos, en línea con su promedio mensual de 32,000 durante los últimos 12 meses. Transporte y almacenamiento añadió 30,000 empleos, y el comercio minorista sumó 22,000.
Pero el panorama no fue uniforme. El sector de tecnología de la información perdió 13,000 puestos, y el empleo federal cayó en 9,000.
La BLS también advirtió que "el número de personas empleadas a tiempo parcial por razones económicas aumentó en 445,000 hasta alcanzar los 4,9 millones en abril".
Se trata, aclara la agencia, de personas que habrían preferido un empleo a tiempo completo pero no lograron encontrarlo.
"Trabajaban a tiempo parcial porque les habían reducido las horas o porque no podían encontrar trabajos a tiempo completo", precisó.
El salario promedio por hora de todos los empleados en las nóminas privadas no agrícolas aumentó en 6 centavos (0,2 %) y el de los trabajadores de producción y no supervisores del sector privado subió en 11 centavos (0,3 %).
El informe incluyó además revisiones importantes de meses anteriores. EEUU creó 178,000 empleos en marzo, cifra revisada al alza en 7,000 puestos.
La inflación llegó al 3.3 % interanual en marzo, el nivel más alto en dos años, impulsada principalmente por la energía, que subió un 12.5 % interanual.
Los datos llegan en un contexto de fuerte presión económica derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha disparado los precios de la energía en todo el país.
El precio promedio de la gasolina a nivel nacional ronda los 4.55 dólares por galón, un aumento del 50 % desde que empezó el conflicto en febrero. En Florida subió 40 centavos en una sola semana a inicios de mayo, alcanzando 4.34 dólares, el nivel más alto desde 2022.
La guerra con Irán ha costado al Pentágono unos 25,000 millones de dólares desde su inicio, según declaró el subsecretario interino Jules Hurst ante el Congreso. El gasto adicional de los hogares estadounidenses en gasolina entre finales de febrero y marzo ascendió a 8,400 millones de dólares, unos 740 dólares por hogar.
A pesar de los datos positivos de empleo, seis de cada diez estadounidenses opinan que la guerra con Irán fue un error, según encuestas de mayo.
Preguntas Frecuentes sobre el Impacto Económico de la Guerra entre EE.UU. e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos empleos se crearon en EE.UU. en abril y cómo impactó esto en la economía?
En abril, EE.UU. sumó 115,000 empleos, más del doble de lo esperado por los analistas. Este crecimiento en el empleo llega en un contexto de presión económica debido a la guerra con Irán, que ha incrementado significativamente los precios de la energía y la inflación en el país.
¿Cómo ha afectado la guerra con Irán a los precios de la gasolina en EE.UU.?
La guerra con Irán ha provocado un aumento significativo en los precios de la gasolina, con el promedio nacional alcanzando 4.55 dólares por galón, un aumento del 50% desde el inicio del conflicto. Este incremento es resultado directo del cierre del Estrecho de Ormuz, un punto clave en el tránsito de petróleo mundial.
¿Qué sectores experimentaron crecimiento o pérdida de empleos en abril?
En abril, el sector salud lideró el crecimiento del empleo con 37,000 nuevos puestos, seguido por transporte y almacenamiento con 30,000 empleos y el comercio minorista con 22,000. Sin embargo, el sector de tecnología de la información perdió 13,000 puestos y el empleo federal disminuyó en 9,000.
¿Cuál ha sido el impacto económico de la guerra con Irán en los hogares estadounidenses?
El gasto adicional de los hogares en gasolina entre finales de febrero y marzo fue de 8,400 millones de dólares, aproximadamente 740 dólares por hogar. Este incremento en el costo de vida se debe principalmente al encarecimiento del combustible y otros productos energéticos como resultado del conflicto.
¿Cómo está manejando la Reserva Federal la situación económica actual?
La Reserva Federal ha mantenido las tasas de interés en el rango de 3.50%-3.75%, citando un alto nivel de incertidumbre debido al conflicto con Irán. Las expectativas de recortes inmediatos de tasas se han reducido, ya que el mercado laboral muestra señales de fortaleza a pesar de los desafíos económicos externos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.