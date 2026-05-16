Ministro dice que están garantizados salarios a trabajadores interruptos por crisis de combustible en Cuba

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El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Jesús Otamendiz Campos, compareció en el programa "Buenos días", de la televisión, para ratificar que los trabajadores en interrupción laboral tienen garantizados sus salarios ante la crisis de combustible que paraliza al país.
El funcionario detalló que el primer mes de interrupción laboral se paga al 100 % del salario básico, y el segundo mes al 60 %, siempre que la entidad empresarial lo asuma con su propio presupuesto o ingresos.
En el sector presupuestado, la aplicación del 60 % requiere aprobación expresa del Consejo de Ministros, a solicitud del propio Ministerio de Trabajo, un requisito burocrático que el ministro justificó como mecanismo para priorizar la reubicación laboral antes de declarar la interrupción.
"Ante la compleja situación energética que atraviesa el país, nuestra prioridad sigue siendo la aplicación de las medidas laborales y salariales implementadas en la última etapa, las cuales garantizan la protección de los trabajadores y la continuidad de los servicios básicos a la población", afirmó Otamendiz Campos.
El dirigente insistió en que la prioridad del gobierno no es la interrupción sino la reubicación: "Siempre va a ser la reubicación laboral y que todos los trabajadores sigan aportando al desarrollo económico y social del país en cualquier tarea de impacto en su municipio de residencia".
Sin embargo, ese discurso choca con la realidad que viven miles de cubanos. El salario medio estatal fue de 6,930 pesos cubanos en 2025, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, una cifra que ya era insuficiente antes de la crisis.
Cobrar el 60 % de ese salario a partir del segundo mes de interrupción supone una caída del ingreso en un contexto donde un hogar de dos personas necesita unos 61,710 pesos cubanos mensuales solo para gastos básicos, de los cuales 33,000 corresponden a alimentos, según análisis de Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia.
La reubicación laboral que el régimen presenta como medida "protectora" genera rechazo entre los trabajadores.
Empleados con formación universitaria han sido enviados a recoger basura o a tareas de higienización, lo que provocó quejas públicas. "Luego de cinco años de universidad tengo que botar basura", se quejó un trabajador cubano en abril.
El marco legal que sustenta estas medidas, el Decreto No. 326 del Reglamento del Código de Trabajo, establece además que si un trabajador rechaza "injustificadamente" una propuesta de reubicación, solo tiene derecho al 60 % del salario básico de un mes, tras lo cual puede procederse a la terminación de la relación laboral.
La decisión sobre si el rechazo fue justificado o no recae en el jefe de la entidad, con consulta al sindicato oficial, en un plazo de hasta 15 días, lo que coloca al trabajador en una posición de vulnerabilidad frente al Estado-empleador.
Las declaraciones del ministro se producen días después de que Cuba admitiera estar "sin combustible" para sostener el sistema eléctrico.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, describió la situación el pasado miércoles como "aguda, crítica y extremadamente tensa".
El déficit de generación eléctrica alcanzó los 2,113 MW el 13 de mayo, con solo 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, lo que se traduce en apagones de entre 20 y 22 horas diarias en gran parte del país.
El sistema eléctrico cubano acumula al menos siete colapsos totales en 18 meses, incluido el apagón nacional del 16 de marzo de 2026 que dejó al país sin electricidad durante 29 horas, consecuencia directa de 67 años de gestión económica fallida por parte de la dictadura.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de combustible y el impacto laboral en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo afecta la crisis de combustible a los trabajadores cubanos?
La crisis de combustible en Cuba ha llevado a la interrupción laboral de muchos trabajadores, con el consecuente impacto en sus ingresos. Durante el primer mes, los trabajadores reciben el 100% de su salario básico, pero este se reduce al 60% a partir del segundo mes. Esta situación se agrava debido a los altos costos de vida en el país.
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¿Qué medidas ha implementado el gobierno cubano para manejar la interrupción laboral?
El gobierno cubano prioriza la reubicación laboral sobre la interrupción. Los trabajadores son trasladados a tareas consideradas estratégicas, como la producción de alimentos y servicios comunales. Sin embargo, esta medida ha generado descontento, ya que profesionales cualificados se ven obligados a realizar trabajos como la recogida de basura.
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¿Cuál es el impacto de la reubicación laboral en los trabajadores cubanos?
La reubicación laboral ha sido motivo de rechazo entre los trabajadores cubanos, especialmente aquellos con formación universitaria que son reasignados a trabajos no relacionados con su especialización. Esta situación refleja tanto la falta de oportunidades laborales adecuadas como la presión del gobierno para mantener la actividad económica en medio de la crisis.
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¿Cuál es la situación económica de los trabajadores cubanos en medio de la crisis?
Los trabajadores cubanos enfrentan una situación económica crítica, con un salario medio estatal de apenas 6,930 pesos cubanos, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos, que superan ampliamente los ingresos promedio, en un contexto de alta inflación y escasez de productos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.