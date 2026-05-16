Ministro dice que están garantizados salarios a trabajadores interruptos por crisis de combustible en Cuba

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El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Jesús Otamendiz Campos, compareció en el programa "Buenos días", de la televisión, para ratificar que los trabajadores en interrupción laboral tienen garantizados sus salarios ante la crisis de combustible que paraliza al país.

El funcionario detalló que el primer mes de interrupción laboral se paga al 100 % del salario básico, y el segundo mes al 60 %, siempre que la entidad empresarial lo asuma con su propio presupuesto o ingresos.

En el sector presupuestado, la aplicación del 60 % requiere aprobación expresa del Consejo de Ministros, a solicitud del propio Ministerio de Trabajo, un requisito burocrático que el ministro justificó como mecanismo para priorizar la reubicación laboral antes de declarar la interrupción.

"Ante la compleja situación energética que atraviesa el país, nuestra prioridad sigue siendo la aplicación de las medidas laborales y salariales implementadas en la última etapa, las cuales garantizan la protección de los trabajadores y la continuidad de los servicios básicos a la población", afirmó Otamendiz Campos.

El dirigente insistió en que la prioridad del gobierno no es la interrupción sino la reubicación: "Siempre va a ser la reubicación laboral y que todos los trabajadores sigan aportando al desarrollo económico y social del país en cualquier tarea de impacto en su municipio de residencia".

Sin embargo, ese discurso choca con la realidad que viven miles de cubanos. El salario medio estatal fue de 6,930 pesos cubanos en 2025, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, una cifra que ya era insuficiente antes de la crisis.

Cobrar el 60 % de ese salario a partir del segundo mes de interrupción supone una caída del ingreso en un contexto donde un hogar de dos personas necesita unos 61,710 pesos cubanos mensuales solo para gastos básicos, de los cuales 33,000 corresponden a alimentos, según análisis de Horizonte Cubano de la Universidad de Columbia.

La reubicación laboral que el régimen presenta como medida "protectora" genera rechazo entre los trabajadores.

Empleados con formación universitaria han sido enviados a recoger basura o a tareas de higienización, lo que provocó quejas públicas. "Luego de cinco años de universidad tengo que botar basura", se quejó un trabajador cubano en abril.

El marco legal que sustenta estas medidas, el Decreto No. 326 del Reglamento del Código de Trabajo, establece además que si un trabajador rechaza "injustificadamente" una propuesta de reubicación, solo tiene derecho al 60 % del salario básico de un mes, tras lo cual puede procederse a la terminación de la relación laboral.

La decisión sobre si el rechazo fue justificado o no recae en el jefe de la entidad, con consulta al sindicato oficial, en un plazo de hasta 15 días, lo que coloca al trabajador en una posición de vulnerabilidad frente al Estado-empleador.

Las declaraciones del ministro se producen días después de que Cuba admitiera estar "sin combustible" para sostener el sistema eléctrico.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, describió la situación el pasado miércoles como "aguda, crítica y extremadamente tensa".

El déficit de generación eléctrica alcanzó los 2,113 MW el 13 de mayo, con solo 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, lo que se traduce en apagones de entre 20 y 22 horas diarias en gran parte del país.

El sistema eléctrico cubano acumula al menos siete colapsos totales en 18 meses, incluido el apagón nacional del 16 de marzo de 2026 que dejó al país sin electricidad durante 29 horas, consecuencia directa de 67 años de gestión económica fallida por parte de la dictadura.