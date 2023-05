Ed Sheeran gana el juicio en el que se le acusaba de plagiar a Marvin Gaye

El cantautor y músico británico Ed Sheeran se mostró muy satisfecho del veredicto del jurado que lo absolvió de la acusación de plagio parcial interpuesta en New York por la familia de Edward Townsend, compositor de "Let's Get it On".

El tema, popularizado por Marvin Gaye, según la demanda, guarda similitudes con la exitosa canción del británico "Thinking Out Loud".

La demanda data de 2017 y sobre ella el músico había adelantado que de perderla se retiraría de la música.

El juicio duró dos semanas. En este tiempo Sheeran interpretó para el jurado la controvertida canción y logró convencerlo, con la ayuda de sus abogados, a quienes agradeció públicamente, de que los acordes de "Thinking out loud" y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia.

"Todo ha terminado, de vuelta a lo que amo hacer. Nuevo álbum mañana, la gira por EE. UU. comienza el sábado en Dallas, los amo a todos xxxx", escribió el cantante al pie del video publicado en Instagram.

El sencillo "Thinking Out Loud" forma parte del disco X, lanzado en 2014 . El segundo álbum de estudio del músico fue nombrado en 2014 por Spotify como el más escuchado en el mundo ese año, con más de 430 millones de visitas.

El tema en cuestión se convirtió en la segunda canción de Sheeran en alcanzar la primera posición en el Reino Unido. En los Grammy de 2016 recibió nominaciones a la Mejor grabación del año, Canción del Año y Mejor interpretación vocal pop solista, ganando los dos últimos.

El cantante ya ganó en marzo del 2022 un juicio por derechos de autor contra dos compositores que lo acusaron de haber plagiado parte de un tema llamado "Oh Why" del artista Sami Switch para su éxito de 2017 "Shape Of You".

El veredicto favorable coincide con el lanzamiento hoy de Subtract, quinto álbum de estudio del cantautor inglés a través de Asylum y Atlantic Records.

Sheeran está inmerso en su larga gira +-=÷x Tour (Mathematics Tour) que comenzó en abril de 2022 en apoyo a su cuarto álbum de estudio, "=" en el cual solo realizará seis fechas únicas en Europa y una completa gira por Estados Unidos.