Asaltan a joven para quitarle la bicicleta y el teléfono en La Habana

Un joven fue asaltado en un intento de arrebatarle la bicicleta y el teléfono en el reparto Río Cristal, en el municipio habanero de Boyeros.

“Nah, en serio gente, asaltaron al jevito en Río Cristal, no sé aún los detalles, pero le dieron, un hombre que pasaba llamo a la policía e increíblemente se presentaron en tiempo, se batió duro el loco. No le pudieron quitar nada me dice, más que nada porque solo tenía la bicicleta y el teléfono, nada más y se aferró duro”, relató la usuaria de Facebook que se identifica como Michi Blokeada OtraVez García, residente en Miami.

Asimismo, la joven, quien compartió imágenes de heridas superficiales en los brazos de su novio, relató que este, llamado Sandy, esperaba por un carro estatal para ser atendido por sus lesiones.

“Está en la estación de la construcción en Altahabana, dice que por la dirección de su carné, pero bueno que le vamos a hacer. Yo no puedo salir de aquí, llegaría mañana y a pie, está en Cuba Socialista”, continúo su relato.

“Estaban esperando un carro desde no sé qué hora, para hacerle la historia de las lesiones, leves , un golpe en el cuello, otro en las costillas, aunque parece de momento que lo asalto un gato, en lo que llega el carro seguro no tiene nada ya”, concluyó.

En medio de la crisis económica, política y social que atraviesa Cuba, en redes sociales es cada vez más frecuente ver denuncias de personas que han sido robadas, estafadas o víctimas de delitos similares.

Este viernes, vecinos del municipio habanero de Playa tomaron fotos de un ladrón mientras cometía el robo de una moto en una cafetería de la calle 21 entre 42 y 44.

La víctima estaba sentada en la cafetería llamada Café Portal, cuando el ladrón lo amenazó con un cuchillo, le quitó las llaves y luego se fue con la moto.

A mediados de abril, un joven cubano fue víctima de un brutal asalto con machete por un delincuente que quería robarle el teléfono.

“Casi me quedo sin mano, esto por cuenta de mi teléfono, pero no me lo quitaron. Me batí después de haber estado cortado en el cuello, cráneo, hombro, codo y muñeca y dedo, pero le quité el machete”, relató el joven asaltado.