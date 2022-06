El emotivo momento en que uno de los heridos más críticos de la explosión en el Hotel Saratoga abandona el hospital

El cubano joven Luis Enrique Suárez Estrada, uno de los heridos más críticos por la explosión en el Hotel Saratoga, abandonó recientemente el hospital en medio de aplausos del equipo médico que lo atendió durante casi un mes.

Del trágico momento el joven -natural de Granma- el único recuerdo que conserva es que pasaba casualmente por el lugar en el momento de la deflagración.

“He visto videos. De hecho mi tía me enseñó videos de cuando salí, de cuando me sacaban y la gente decía ‘está vivo, está vivo’, pero no recuerdo más nada”, dijo el joven en declaraciones al Noticiero de Televisión, en las que aprovechó para agradecer la atención médica que recibió en las últimas semanas.

Luis Enrique Suárez Estrada “responde bien a los estímulos, lo que habla de ausencia de daño cerebral”, indicó el reportaje, que precisó que una huella de las heridas que el joven conserva en su frente “será tratada con posterioridad”.

Suárez Estrada fue operado por tres equipos médicos diferentes en distintas partes de su cuerpo durante una misma intervención quirúrgica.

“Fueron días de mucha incertidumbre. Fueron muchos días de coma inducido para tratar de relajar su actividad metabólica y cerebral al mínimo. El trabajo inmediato ya estaba hecho, pero a partir de ahí venía todo lo demás. Venía el trabajo con los intensivistas”, explicó Duniel Abreu Casas, especialista en Neurocirugía, una de las figuras clave en la positiva evolución del paciente, aunque el joven galeno insiste en subrayar el esfuerzo colectivo.

“El equipo de terapia trabajó unido con el resto del hospital con Farmacia, con Rayo X, con Imagenología, con Cirugía, con el Laboratorio, con Microbiología, con todos porque fue un trabajo en equipo, unidos todos”, indicó por su parte el doctor Javier Sánchez López.

“La satisfacción de todo este personal es verlo así, tan bien, y decirle: ¡qué bueno que estás bien muchacho, qué bueno que estás de alta, qué bueno que tu vida puede continuar, gracias por haber luchado junto con nosotros por salvar tu vida”, recalcó el neurocirujano Abreu Casas.

“La luz al final de túnel”, había escrito en sus redes sociales hace un par de semanas el especialista Duniel Abreu Casas para celebrar la progresiva recuperación de su paciente, cuya vuelta a su vida normal es ahora un hecho consumado.

En días recientes, el actor cubano Alejandro Cuervo también celebró la recuperación de Luis Enrique Suárez, que es vecino de su barrio.

"La mejor vida es estar vivo. Acá les presento a alias Cutu, sobreviviente del lamentable accidente del Hotel Saratoga, que se crió en el barrio donde vivo", escribió el artista junto a una foto de ambos.

Tras la explosión del Hotel Saratoga, hubo 99 lesionados y 46 fallecidos. El reporte más reciente del Ministerio de Salud Pública /(MINSAP), precisa que hasta las 10:00 a.m. del 6 de junio permanecían hospitalizados seis pacientes en cuatro instituciones de salud de la capital.

La explosión se atribuyó a un escape de gas y dejó sin vivienda a casi un centenar de personas y afectaciones en 23 edificios aledaños, entre ellos la escuela primaria Concepción Arenal.

Las autoridades se comprometieron a restaurar la mayor cantidad de viviendas posibles o reubicar en nuevos espacios a aquellos ciudadanos que lo perdieron todo tras el siniestro.