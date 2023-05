El pollo que le toca a una niña de 2 años en Cuba: "Pereceremos"

La ración de pollo que el Estado vende por la libreta de abastecimiento a los niños de Cuba, hizo exclamar al padre de una niña de dos años y medio que, de seguir bajo ese régimen político y alimenticio, “pereceremos”.

“Este pedazo de pollo con bastante pellejo, es el pollo que le toca a mi niña de 2 años y medio (y el que le toca a todos los niños en Cuba) gracias a esta Revolución y a este estado socialista de derecho”, dijo el usuario de redes sociales identificado como Ariel Castillo.

Captura de pantalla Facebook / Ariel Castillo

En una publicación del 4 de mayo, un día antes de la convocatoria a desfilar en el pospuesto acto propagandístico del Primero de Mayo, el padre cubano compartió una imagen del minúsculo y grasiento pedazo de pollo (posiblemente un contramuslo) que el Estado vende de forma racionada para la alimentación de todo el mes de su hija.

“Con este pedazo de pollo para el mes completo, ella tendrá una nutrición sana y crecerá fuerte para estudiar (en la educación gratuita) de mi país”, dijo con sorna Castillo, sumándose al coro de padres cubanos que por estos días expresan abiertamente su malestar con el régimen cubano por el hambre, apagones y represión de los que son víctimas.

Una proliferación de publicaciones en redes sociales da cuenta de una situación insostenible, que parece abocar a la población cubana a unos niveles de hambre y desnutrición no vistos en los más de sesenta años de imposición de un sistema político por medio del terror y la violencia.

“Viva la Revolución que forja hombres y mujeres fuertes a base de picadillo y jamonada. Viva esa juventud gloriosa, comiendo pollo hasta los trece años. Comunismo y muerte... Patria con muerte.... Pereceremos”, concluyó el padre, parafraseando las nauseabundas consignas de un régimen en descomposición.

A inicios de mes, una abuela cubana mostró la porción de pollo que recibió su nieta por la libreta de abastecimiento en el municipio de Bauta, en la provincia de Artemisa, la cual calificó de “una vergüenza”.

“Bauta. Saquen sus propias conclusiones, ese es el pollo del mes de mi nieta. Una vergüenza. Deberían ser 12 onzas [apenas 9.5]. No puedo más...”, apuntó este lunes la usuaria en el perfil de Facebook ‘Madres cubanas por un mundo mejor’.

En su publicación, expuso fotos de la ración de pollo, casi en los huesos, que el Estado destina a los niños cubanos. “En verdad es una vergüenza. Sé que lo único que resolveré es disgustos, pero hoy exploté y no doy más, como me imagino que esté todo el mundo”, concluyó la anciana.

Captura de pantalla Facebook / Nancy Quiñones

“Aquí les muestro el pedacito de pollo que dan por Niño... Les aclaro, son 12 miserables onzas... para todo un mes... Sin embargo, una caja de pollo por la calle está entre $10mil y $12 mil cup... No digo más... No soy muy buena haciendo escritos... Saquen ustedes sus propias conclusiones... Ahí les dejo…”, dijo otra mujer cubana en Facebook el mismo día que el padre convencido de la "extinción" si la situación no mejora.

“Yo quiero que las madres y abuelas de este país me digan si esto es pollo para dos niños, además de que hacía tres meses no traían pollos a las carnicería. Esto se pasa…”, dijo indignada otra madre en redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Vilma Beatriz Oliva Sánchez

Con algo más de un muslo de pollo para que sus dos hijos se alimenten todo el mes, la joven se preguntó “¿es que acaso los dirigentes de nuestros país nos saben que los niños, ancianos, el pueblo en general tenemos hambre?”.

“Por favor, necesitamos comida. Es doloroso y muy triste ver a un niño gritando por comida”, dijo la mujer que no se explica, al igual que millones, “cómo si no hay pollo en las tiendas y en las carnicerías, esos nuevos negocios particulares, llamados Mipymes, hay pollo por cantidad a precios desorbitantes”.

Suplicando ser escuchada por los dirigentes del régimen, la madre se volvió a preguntar “¿quién come un mes y más con estas miserable comida?”, y a continuación enumeró algunos de los productos cuya venta el Estado redujo en la venta racionada.

“En vez de aumentarnos, los productos, los redujeron: de dos pomos de aceite a uno; de diez libras de pollos a ocho; de cuatro de picadillo, dos; de dos paquetes de perritos, uno”, calculó la cubana.

Captura de pantalla Facebook / Liana Hernández Hernández

Otra madre, superada por la situación, arremetió contra el régimen en las redes con evidente sarcasmo. “Gracias a Fidel por ese legado que nos has dejado... porque somos tu Continuidad... porque los niños son las esperanza del mundo y nuestros niños cubanos tienen la esperanza de comerse algo más que un pedacito de pollo al mes”, dijo.

“Gracias a Miguel Díaz-Canel… gracias a la Revolución Cubana por nunca dejarnos morir de hambre… gracias al Socialismo, ya que todo lo que tenemos es por lo que hemos luchado… para estas 12 onzas de pollo por niño al mes... Por eso es que iremos a marchar el viernes por todas las comodidades y necesidades que nos han dados nuestros héroes y nuestros capaces dirigentes de Cuba...”, terminó.

Captura de pantalla Facebook / Maikel Vázquez Ricardo

Con un minúsculo contra muslo en la mano, otro padre se desahogó en Facebook. “Apretaron… Ese es el pollo de la cuota que le dieron a mi niño para un mes. Apenas le alcanza para dos comidas. ¿Y los demás días? Ah, verdad, culpa del bloqueo. Claro, los dirigentes no pasan necesidades, por eso estamos como estamos. Sólo se necesitaron tres pasos para destruir este país”, dijo.