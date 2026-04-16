Canarias donará 75 toneladas de pollo enlatado al Sistema de Atención a la Familia de Villa Clara

Vídeos relacionados:
El Gobierno de Canarias tiene previsto enviar próximamente 75 toneladas de pollo enlatado al Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la provincia de Villa Clara, en Cuba, según confirmó Digna Morales Molina, directora del Grupo Empresarial del Comercio en esa provincia.
De acuerdo con el diario oficialista Granma, el cargamento se destinará a los distintos centros del SAF que operan en Villa Clara, siguiendo el mismo destino que tuvieron donaciones anteriores del archipiélago español.
Morales Molina precisó que con anterioridad el Gobierno canario ya había enviado 48 toneladas de pollo congelado y otras 5,5 toneladas de pollo enlatado, distribuidas entre los distintos SAF de la provincia.
En la entrega más reciente, Canarias también donó un triciclo eléctrico para garantizar la distribución de insumos en el municipio de Corralillo, además de una planta eléctrica y una máquina productora de hielo.
El SAF cubano, creado para asistir a adultos mayores solos, personas con discapacidad y enfermos crónicos sin apoyo familiar, atraviesa una crisis severa: pasó de atender 59,000 personas en 2023 a unas 67,000 a mediados de 2025, con entre siete y ocho nuevas solicitudes diarias por municipio.
En marzo de 2026, el propio Estado cubano admitió públicamente que no cuenta con presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables del SAF.
Villa Clara es una de las provincias más golpeadas por la crisis alimentaria. En febrero de 2026, las autoridades locales restringieron la venta de pan normado exclusivamente a menores de 13 años y mayores de 65, lo que refleja el nivel de desabastecimiento que enfrenta la población.
En ese contexto, las donaciones canarias representan un alivio directo para los cubanos más vulnerables que dependen de los comedores sociales del SAF para garantizar su alimentación diaria.
En febrero pasado, durante el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios celebrado en Villa Clara, se hizo un reconocimiento público a Miossoty de la Caridad Paradelo Martín, Directora General de Relaciones Exteriores del Gobierno Canario, por el apoyo de esa gobernatura al sector del comercio y a las familias cubanas en situación de vulnerabilidad.
En esa ocasión, Paradelo Martín recordó la histórica relación migratoria entre Canarias y Cuba, que durante décadas llevó a miles de familias del archipiélago a asentarse en la isla y fundar familia.
Desde Canarias también han llegado donaciones de insumos médicos y medicamentos a hospitales pediátricos cubanos a través del proyecto "A Cuba Hay Que Quererla".
Preguntas frecuentes sobre la donación de pollo enlatado de Canarias a Villa Clara y la situación del SAF en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas toneladas de pollo enlatado donará Canarias a Villa Clara?
Canarias donará 75 toneladas de pollo enlatado al Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la provincia de Villa Clara, en Cuba.
¿Qué es el Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Cuba?
El Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Cuba es un programa diseñado para asistir a adultos mayores solos, personas con discapacidad y enfermos crónicos sin apoyo familiar. Actualmente enfrenta una crisis severa debido a la falta de recursos, lo que ha incrementado la demanda de ayuda, pasando de atender a 59,000 personas en 2023 a unas 67,000 a mediados de 2025.
¿Por qué es crítica la situación alimentaria en Villa Clara?
Villa Clara enfrenta una grave crisis alimentaria, evidenciada por restricciones como la venta de pan normado solo a menores de 13 años y mayores de 65. Esto refleja el nivel de desabastecimiento que enfrenta la población, exacerbado por la falta de recursos y la crisis energética que afecta a la región.
¿Cómo ha sido la relación entre Canarias y Cuba en términos de ayuda humanitaria?
La relación entre Canarias y Cuba ha sido históricamente cercana, con Canarias enviando donaciones de alimentos e insumos médicos a Cuba. Canarias ha donado previamente 48 toneladas de pollo congelado y 5,5 toneladas de pollo enlatado, y ha enviado insumos médicos a hospitales pediátricos cubanos a través de iniciativas como "A Cuba Hay Que Quererla".
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.