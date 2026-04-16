Canarias donará 75 toneladas de pollo enlatado al Sistema de Atención a la Familia de Villa Clara

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El Gobierno de Canarias tiene previsto enviar próximamente 75 toneladas de pollo enlatado al Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la provincia de Villa Clara, en Cuba, según confirmó Digna Morales Molina, directora del Grupo Empresarial del Comercio en esa provincia.

De acuerdo con el diario oficialista Granma, el cargamento se destinará a los distintos centros del SAF que operan en Villa Clara, siguiendo el mismo destino que tuvieron donaciones anteriores del archipiélago español.

Morales Molina precisó que con anterioridad el Gobierno canario ya había enviado 48 toneladas de pollo congelado y otras 5,5 toneladas de pollo enlatado, distribuidas entre los distintos SAF de la provincia.

En la entrega más reciente, Canarias también donó un triciclo eléctrico para garantizar la distribución de insumos en el municipio de Corralillo, además de una planta eléctrica y una máquina productora de hielo.

El SAF cubano, creado para asistir a adultos mayores solos, personas con discapacidad y enfermos crónicos sin apoyo familiar, atraviesa una crisis severa: pasó de atender 59,000 personas en 2023 a unas 67,000 a mediados de 2025, con entre siete y ocho nuevas solicitudes diarias por municipio.

En marzo de 2026, el propio Estado cubano admitió públicamente que no cuenta con presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables del SAF.

Villa Clara es una de las provincias más golpeadas por la crisis alimentaria. En febrero de 2026, las autoridades locales restringieron la venta de pan normado exclusivamente a menores de 13 años y mayores de 65, lo que refleja el nivel de desabastecimiento que enfrenta la población.

En ese contexto, las donaciones canarias representan un alivio directo para los cubanos más vulnerables que dependen de los comedores sociales del SAF para garantizar su alimentación diaria.

En febrero pasado, durante el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios celebrado en Villa Clara, se hizo un reconocimiento público a Miossoty de la Caridad Paradelo Martín, Directora General de Relaciones Exteriores del Gobierno Canario, por el apoyo de esa gobernatura al sector del comercio y a las familias cubanas en situación de vulnerabilidad.

En esa ocasión, Paradelo Martín recordó la histórica relación migratoria entre Canarias y Cuba, que durante décadas llevó a miles de familias del archipiélago a asentarse en la isla y fundar familia.

Desde Canarias también han llegado donaciones de insumos médicos y medicamentos a hospitales pediátricos cubanos a través del proyecto "A Cuba Hay Que Quererla".