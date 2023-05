Habilitan pago por caja ante falta de billetes en cajeros automáticos en Guantánamo

El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Guantánamo habilitó el pago por caja dentro de las sucursales bancarias ante la falta de billetes en los cajeros automáticos.

La alternativa fue implementada para satisfacer la creciente demanda de extracción de dinero en efectivo en esa ciudad, informó este lunes el periódico oficialista local Venceremos.

Lilian Rosa Saunders, especialista provincial en Comunicación y Marketing de Bandec, explicó que no cuentan a nivel nacional con billetes nuevos o en buen estado, que son los que deben usar los cajeros, pues los viejos o deteriorados se pegan unos a otros y desprenden un polvillo que deteriora el equipo.

La funcionaria aseguró que también los clientes pueden usar el servicio de caja extra, que permite la extracción de hasta 5000 pesos, en establecimientos que tengan firmado contratos con el banco.

“Tenemos más de 50 contratos firmados en los municipios de Baracoa, El Salvador e Imías con entidades de comercio fundamentalmente. En el municipio Guantánamo pues tenemos a CUPET, que está ofertando ese servicio”, precisó.

La falta de dinero en los cajeros automáticos es otra de las dificultades con que tienen que lidiar los cubanos en su día a día.

A mediados de abril trascendió que, ante las dificultades y largas colas para extraer efectivo de los cajeros electrónicos en Cuba, las autoridades limitarán la extracción de efectivo a mipymes, cuentapropistas y otros actores económicos del sector privado.

Ladys Mora García, subdirectora del área contable en la Dirección Provincial de Bandec en La Habana, consideró que la medida permitirá mejorar el servicio y que dure “un poco más la disponibilidad de efectivo”.

La funcionaria admitió que la falta de efectivo no es el único problema de los cajeros automáticos en la capital cubana.

“Existen otros problemas técnicos que también afectan y no dependen de nosotros, sobre todo la falta de comunicación, que no conectan con la base de datos. En algunos lugares estuvimos un día sin conexión y ahí el cajero no funciona. También hemos tenido afectaciones por apagones, dificultades técnicas con los dispensadores y falta de piezas de repuesto”, dijo.

En enero, una doctora cubana criticó en sus redes la deplorable situación de los cajeros en La Habana, la cual calificó como una “payasada electrónica”.