Así fue el reencuentro de Shakira y Thalia en la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard

Thalia y Shakira en los gala de Mujeres Latinas en la Música de Billboard Foto © Instagram / Shakira

Shakira y Thalia eran dos de las estrellas galardonadas en la primera edición de Mujeres Latinas en la Música de Billboard que se celebró este fin de semana en Miami y fueron, sin dudas, dos de las grandes protagonistas de la noche.

Reconocida la colombiana como Mujer del año y la mexicana como Poderosa global, dejaron unos de los momentos más comentados de la ceremonia, no solo por sus inspiradores discursos al recoger los premios sino también por su cordial reencuentro.

Les precedía la polémica, tras haber asegurado varios medios de presa rosa hace unos meses que la emperatriz de la belleza azteca había llamado patética y dramática a la de Barranquilla, por el estreno de “Monotonía”, inspirada en su ruptura con Gerard Piqué.

Pese a que la agencia de relaciones públicas de Thalia emitió un comunicado rechazando de plano tales informaciones, todos los ojos estaban puestos en qué ocurriría al encontrarse ambas divas latinas.

Y su cariñoso y prolongado abrazo, además de gestos de complicidad entre ellas, han sido de lo más comentado de la jornada.

“Mi Shak!!! Qué hermoso abrazarte de nuevo. Y qué gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto”, le dijo Thalia al compartir en sus redes sociales el vídeo del reencuentro.

“Con la bella y poderosa Thalia”, comentó, por su parte, la colombiana en Instagram, donde subió una foto en la que posan sonrientes y elegantes, ambas con vestidos negros.

“Es un honor estar aquí. Son muchos años de entrega, gracias al público, ustedes son los que mantienen de pie, me inspiran a crear una versión nueva, una versión fresca, cambiar de piel constantemente y con sus palabras y con su compañía ustedes me inspiran no saben a qué grado”, dijo Thalia al recoger su galardón, que dedicó a sus hijos, su esposo y su madre.

“Para mí la palabra empoderada me queda un poco corta. Todas nacimos con el poder, todas nacimos y somos fuertes. Nadie nos va a em-poderar; ya lo tenemos” añadió desatando la locura entre la audiencia y animó a todas las mujeres “ovariudadas” a no distraerse, ni dejar que nadie les robe el sueño.

Shakira, la gran galardonada del evento, pronunció un muy personal e inspirador discurso donde reconoció, una vez, más la dura etapa personal que vivió tras la ruptura con Piqué, su pareja por más de doce años y padre de sus hijos.

"Para mí más que celebrar la mujer del año deberíamos celebrar el año de las mujeres (....). Hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir y, aunque alguno se haya quejado por ahí, ya no hay dar marcha atrás porque juntas hemos dado un paso al frente y con cada paso que damos de la mano somos más libres y más plenas", dijo en su viral intervención, en medio de la ovación de todos los asistentes.