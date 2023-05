Violenta detención policial provoca indignación en Guantánamo

La detención de un ciudadano en Guantánamo, que según testigos fue golpeado por los oficiales de la Policía, provocó indignación en los residentes de una localidad de Guantánamo.

La víctima, identificada como Pocho, fue arrestada y trasladada en una patrulla en medio de las protestas de los vecinos.

El hecho ocurrió el pasado lunes 8 de mayo, y fue grabado por el usuario de Facebook nombrado Frank Yunior, quien vive en La Habana y está de visita en la provincia oriental para pasar el Día de las Madres.

Yunior asegura que los agentes golpearon a Pocho, aunque eso no pudo filmarlo.

"En Guantánamo, barrio de Isleta se calentó la timba cuando la policía agredió injustamente a un ciudadano en frente de varios testigos. Nadie me lo contó porque yo estuve presente y también fui testigo. Mis respetos para toda esa gente que salió en apoyo de (Pocho) el ciudadano agredido.", expresó en su Facebook.

En el video se ve el momento en que dos policías esposan y meten al hombre del carro, mientras poco a poco se van acercando personas y discuten con los agentes.

"¿Pero por qué hacen eso, y ese maltrato?", se escucha cuestionar a una mujer.

"Le dieron golpes por gusto a Pocho, compay. Le cayeron a golpes por gusto", dice un hombre.

Finalmente se llevan al detenido, y la gente se queda discutiendo con los otros policías.

"¡Abusadores es lo que son!", les grita un hombre.

Varias personas aseguraron que los policías le partieron un ojo a Pocho.

Un internauta, identificado como Denis Padilla Tamayo, afirmó que fueron dos detenidos, y que son familiares suyos, y lamentó que se esté haciendo un hábito ver las fuerzas del orden arremeter sin contemplaciones contra la población civil.

"El padre es campesino, solo preguntó por qué detenían a su hijo y recibió unos golpes. Si fuera un ladrón, un violador, un terrorista, créeme que antes de que un policía llegue yo sería uno de los primeros en irle encima, pero este no es el caso", comentó.

"Hoy día estamos viviendo en carne propia lo que tanto criticamos de otros países y gobiernos del mundo. ¿Será esta la manera en que viviremos en lo adelante?", inquirió.

Una residente en La Habana expresó que el gobierno tiene que tomar acciones con respecto al abuso policial, porque lo único que esta situación está generando es descontento en la población.

"La PNR está para hacer cumplir la ley, pero sin maltratar al ciudadano. Los militares han tomado fuerza, pero en maltratar, golpear, y creo que es hora de parar esto que solo está en manos de Díaz-Canel, porque desde que el dijo los revolucionarios para la calle, la fuerza policial y todos los uniformados desde entonces solo golpean sin medir las consecuencias", subrayó.

Otra internauta dijo que los policías tienen la orden de dar golpes, porque por cualquier cosa están maltratando al pueblo.

"No les hacen nada, porque si los sancionaran nada de esto pasaría, y como no les hacen nada, que maten al pueblo por todo. Y así dicen que somos libres y viva la revolución", criticó.

"Ya estoy harto de tanta crueldad y falta de respeto hacia el cubano. Siempre hubo sus casos de peleas entre la PNR y los ciudadanos, pero habían instancias que uno podía quejarse al menos, y eran al menos regañados y sancionados, pero hoy por hoy es como si lo hicieran o los mandaran adrede de arriba, es decir, de los altos dirigentes. Por favor, policías, ustedes también pertenecen al pueblo y están hechos para cuidarnos, no para maltratarnos", pidió un hombre.

Este suceso ocurre menos de dos días después de que los habitantes de Caimanera se lanzaran a la calle a exigir libertad y en protesta por los apagones y la escasez general, una multitudinaria y pacífica manifestación que fue violentamente reprimida por efectivos de Brigadas Especiales del MININT.

"El video adjunto confirma la represión a la protesta de Caimanera. Según un testimonio consultado, dos jóvenes fueron trasladados hacia el Centro de Operaciones de Guantánamo, luego de ser golpeados por Boinas Negras", indicó en Twitter la plataforma de la sociedad civil Justicia11J.

"Así los militares de la dictadura castrista golpearon a las mujeres y hombres que protestaban pacíficamente en Caimanera, Guantánamo, mientras cortaban el internet. Está pasando ahora en Cuba", denunció en sus redes la plataforma Cuba dice NO a la dictadura, que instó a medios de comunicación internacionales a reflejar la represión desatada.

Cuando todavía no habían transcurrido 24 horas de las protestas, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron la desaparición forzada de cinco de los manifestantes.

El periodista independiente y residente de Caimanera, Yeris Curbelo Aguilera, señaló que los cinco fueron detenidos con violencia. A uno de ellos, Luis Miguel Alarcón Martínez, se lo llevaron desmayado al centro de detención a consecuencia de la golpiza que sufrió.

Los familiares de los cinco jóvenes denunciaron la brutal represión a que fueron sometidos y exigieron su liberación.

"Me lo tienen desaparecido, al mayor, a Luis Miguel. Me le metieron una patada en la cabeza. No sé si mi hijo está vivo o muerto. Su hermano salió a cuidarlo y le dieron golpes por donde quiera. A mi hija le entraron a galletas", denunció Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, arrestados luego de la represión.

"No me han dicho nada, lo único que me dicen es que lo tienen en Operaciones. Están todo golpeados. Ninguno hicieron nada, solo se manifestaron pasivamente", agregó.

También Caridad Alarcón Martínez, hermana de dos de los detenidos, recalcó que uno de ellos tiene retraso mental.

"No tenía nada que ver con eso, y cuando yo me metí porque le estaban dando una entrada de golpe, me dieron también, soy esposa de un policía. Soy madre de cinco niños y no he tenido apoyo aquí de nadie. A mí me dio un trombo pulmonar, estoy enferma, y así mismo me entraron a golpes", contó.

Asimismo, Zoralia Matos Paján, madre de Yandris Pelier Matos, relató que su hijo salió a defender al de Victoria, "porque se estaba fajando y fue a cogerlo, y, en el momento en que fue a cogerlo, las boinas negras le cayeron a bastonazos y le partieron la cabeza".