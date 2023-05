Muere joven que necesitaba medicamento en hospital de Santa Clara: "Es una falta de respeto que te manden a buscarlo en la calle"

Un joven que estaba ingresado en el Hospital de Santa Clara falleció sin recibir los antibióticos que necesitaba porque en el centro de salud no había los medicamentos.

"Siempre vas a ser el niño lindo de la familia. No entendemos por qué en este momento nos dejaste, si en otros momentos difíciles de tu vida supiste luchar. Mi angelito, solo me queda decirte que Dios te cuide en un lugar especial para ti", dijo la cubana Lirenys Gracias Ruiz en Facebook.

Facebook Lirenys Gracias Ruiz

En los días previos a la triste noticia del fallecimiento, Lirenys escribió un mensaje de solicitud de ayuda. Buscaba desesperada un medicamento para el joven ingresado porque los médicos le habían informado que no tenían antibióticos en el hospital.

"Esta ingresado en el Hospital "Arnaldo Milián Castro" en Santa Clara. Lleva más de seis días en la sala de Terapia Intensiva. Sus familiares estamos buscándole antibiótico y no lo encontramos por ninguna parte.(...) Es una falta de respeto que te manden a buscarlo en la calle cuando el mismos hospital dicen no tenerlo", dijo indignada.

Facebook Lirenys Gracias Ruiz

Explicó que los médicos no daban alternativa a las necesidades de medicinas del joven. No explicaban con claridad qué medicamentos buscar, ni dónde. "Estamos desesperados por él", comentó la mujer y su desesperación no era infundada porque finalmente el paciente falleció.

En las imágenes a su publicación se puede ver al joven tendido en la cama casi desnudo, agotado, con el rostro triste, en posturas de mucho sufrimiento.

Los hospitales cubanos carecen de los recursos elementales para dar un adecuado servicio de asistencia. Faltan desde guantes quirúrgicos, insumos para atención al paciente y medicamentos, hasta equipamiento y personal médico. Los familiares de los enfermos tienen que conseguir casi todo por su cuenta, en el mercado informal, especialmente los antibióticos.

Este lunes el ministro de Salud Pública reconoció que hay una crisis sanitaria en Cuba. No hay recursos suficientes para hacer frente a la demanda de asistencia médica en el país.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz, culpó a la "carencia de ingresos en divisas", porque en su criterio eso impide al gobierno "avanzar en la búsqueda de soluciones para las problemáticas más complejas que enfrentamos como país" y entre ellas mencionó "la producción de alimentos, la crisis energética y la adquisición de recursos que garanticen las demandas de salud de nuestra población".