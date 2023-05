Ofrecen recompenza de 500 dólares por paradero de mascota perdida en La Habana

Una familia cubana ofrece una recompensa de 500 dólares al que devuelva a un perrito raza Yokshire Terrier que fue supuestamente robado de una pizzería en el barrio habanero del Vedado.

El usuario de Facebook José Andrés Knights dijo que la mascota pertenece a su hija Mónica y responde al nombre de Flo.

"Se robaron el perrito de mi hija Mónica de PIZZAS PACHY. Ruego al que tenga información. Pago 500 USD por que devuelvan al perrito. Tiene un gran valor sentimental para mi hija", posteó el hombre.

"Si alguien se lo encontró por favor llamar a José al 52849128 que yo soy el padre de Mónica y vivo en Calle 25 # 1552 entre 24 y 26 esquina a 24 Vedado. No tendré como agradecer a quien tenga tan lindo gesto", dijo.

José Andrés Kinghts en Facebook

Asimismo, la dueña del animal detalló que el perrito se perdió en la esquina de 17 y 12, frente a la citada pizzería.

A menudo los cubanos dueños de animales acuden a las redes sociales para denunciar el robo o la pérdida de sus mascotas, y en medio de la crisis económica de Cuba muchos ofrecen recompensa para quien las encuentre.

Recientemente el sacerdote cubano Jorge Luis Pérez Soto, de la Parroquia San Francisco de Paula en La Habana, pidió ayuda para encontrar a sus dos perras.

Pérez Soto, un crítico del gobierno cubano, comentó en su Facebook que el domingo, "en desafortunado incidente", se perdieron las dos perritas, Luna y Sasha, en el barrio de Los Pinos del municipio Arroyo Naranjo donde vivían. Después informó que aparecieron gracias a personas que valoran el amor de los dueños de animales.

Hace un mes Tamara Olegovna Pupo, de Holguín, pidió ayuda desesperada para recuperar a su perro, un Husky Siberiano pura raza de tres años, con pedigree de criadero de Eclipse de Lobos de la Habana y registrado en la Federación Cinológica de Cuba.

La mujer acusó a "personas sin escrúpulos, sin piedad" de entrar al patio de su casa y llevarse a uno de sus perros y otras cosas. Pero ella solo le importaba encontrar al animal y ofreció una recompensa.

En agosto pasado, una joven ofreció una recompensa de 200 dólares para el que encontrara a su perrita Rocío, que se perdió en La Habana por la Calzada de Vento, entre la Avenida Este y la calle Estrada, en el Casino Deportivo.

La perrita, algo más grande que un Chihuahua, llevaba con la familia alrededor de 10 años, por lo que era considerada un animal viejo, incluso tenía algunas canas alrededor de su boca.

En mayo del año pasado, otra joven cubana prometió entregar 5,000 pesos a quien le retornara la mascota de la familia: un gallo llamado Pollito, que fue robado del patio de su casa en Santa Clara, y rogó que no se lo mataran.

"No es un gallo de patio, lo crie dentro de casa como un perrito. Suplico no me lo maten, yo pago 5,000 pesos por él. Por favor, no preguntaré nada, solo devuélvanlo y les pago. Estoy desesperada, no imaginan el amor tan grande que le tenemos", subrayó en su muro de Facebook.