Juicio "ejemplarizante" en Isla de la Juventud: condenado a ocho años por robar 60 litros de aceite dieléctrico en plena crisis energética

La afectación total estimada fue de 24 MW/ha y el perjuicio económico valorado en casi 4,500 pesos cubanos

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Un tribunal cubano condenó a ocho años de privación de libertad a Alexis Benítez Babier, operario de la Empresa Eléctrica de Isla de la Juventud, por robar 60 litros de aceite dieléctrico de una planta generadora, en un juicio celebrado con carácter ejemplarizante ante trabajadores del sector eléctrico.

La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana se constituyó en el municipio especial para conocer la causa número cuatro de 2026, seguida por el delito de sabotaje, informó el periódico oficial Victoria.

Según la vista oral, el acusado se desempeñaba como operario B de la Unidad de Centrales Eléctricas y actuó en octubre de 2024 con pleno conocimiento de la crítica situación energética que atravesaba el territorio, agravada por la salida de servicio de la unidad MAN 6.

Para cometer el robo, manipuló e inutilizó el sello de plomo que protegía la llave de acceso al aceite de la máquina cuatro de la planta MAN 1 y se apropió de 60 litros del lubricante MARTRON TI 4040, indispensable para el funcionamiento de los generadores, trascendió durante el juicio.

El tribunal determinó que "la sustracción de 60 litros de aceite de la máquina 4 de la planta MAN 1 hubiera provocado una caída en la generación, ya afectada, de 14,7 MW a 11,5 MW, lo que habría dejado sin servicio eléctrico en un día al 50 por ciento de los clientes".

La afectación total estimada fue de 24 megavatios/hora y el perjuicio económico valorado en 4,477.70 pesos cubanos. Como sanciones accesorias se impusieron la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del territorio nacional.

El caso no es aislado. El viernes, otro juicio ejemplarizante en Artemisa procesó a un ciudadano de 36 años por robar 70 litros de aceite dieléctrico de un transformador en Cayajabos, con una propuesta de condena de 12 años.

En Matanzas, el robo de aceite de transformadores creció durante el primer trimestre del año, con 40 personas procesadas en más de 10 cadenas delictivas.

El teniente coronel Roberto Domínguez Rodríguez, del Ministerio del Interior, explicó que "la mayoría de las veces quienes lo sustraen no lo hacen para consumo propio, sino para lucrar", revendiéndolo en el mercado negro como combustible sustituto a precios de entre 600 y más de 1,000 pesos cubanos por litro.

El marco legal que sustenta estas condenas es el Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, que tipifica como sabotaje, y no como hurto común, los actos que dañen o sustraigan componentes del Sistema Electroenergético Nacional, con penas de siete a 15 años bajo el artículo 125 del Código Penal y hasta cadena perpetua o pena de muerte en casos agravados.

Los juicios ejemplarizantes se celebran ante trabajadores del sector y vecinos como audiencia, en una estrategia deliberada del régimen para disuadir estos delitos, mientras la isla permanece sumida en una crisis eléctrica sin precedentes.

El acusado y su defensa disponen de 10 días hábiles para interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular una vez recibida la notificación escrita de la sanción.