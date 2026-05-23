Realizan juicio ejemplarizante en Artemisa por robo de 70 litros de aceite dieléctrico de un transformador

El tribunal propuso una sanción de 12 años de privación de libertad

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El Tribunal Popular de Artemisa celebró un juicio con carácter ejemplarizante a propósito de la Causa No.106 contra un ciudadano de 36 años, natural de la Isla de la Juventud y residente en La Habana, acusado de sustraer 70 litros de aceite dieléctrico de un transformador en el Consejo Popular Cayajabos, municipio de Artemisa, informó este viernes el periódico oficial El artemiseño.

El hecho ocurrió en febrero en el circuito 1570, perteneciente a una subestación eléctrica de 33 kV a 13 kV de 6,3 MVA, y pudo haber dejado sin electricidad a unas 4,000 personas, además de más de 20 centros laborales, escuelas, panaderías, campismo popular y fuentes de abasto de agua potable.

De acuerdo con la fuente, en vecino que notó actividad inusual en la subestación alertó a la Policía Nacional Revolucionaria, cuyos agentes encontraron tres tanques de 20 litros ocultos en un cañaveral, otro a medio llenar y manchas de aceite en el overol del sospechoso.

A solo 24 horas del hecho, el 13 de febrero, el acusado participó en la reconstrucción del suceso ante cuatro testigos y explicó cómo usó una piedra para destapar un tapón y un tubo hallado en el lugar para extraer el aceite.

El fiscal provincial Rafael Ángel Soler López calificó el delito como sabotaje bajo el Artículo 125 de la Ley No. 151 del Código Penal cubano, que establece penas de siete a 15 años de privación de libertad, argumentando que el acusado actuó "a sabiendas de que se produjera ese resultado" para "destruir, alterar, dañar o perjudicar el sistema".

El tribunal propuso una sanción de 12 años de privación de libertad, más medidas accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional.

Las partes disponen de diez días para interponer recurso de casación antes de que la sentencia quede firme.

Ismaray Hinojosa Pérez, presidenta del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, presidió el juicio ante vecinos invitados, ciudadanos con interés policial, obreros de la empresa eléctrica y trabajadores de centros laborales aledaños.

"Esta práctica contribuye a elevar la conciencia popular para proteger estos emplazamientos", señaló.

El director técnico de la Empresa Eléctrica de Artemisa, Edelfín Falcón Guerra, confirmó que el caso no es aislado, teniendo en cuenta que subestaciones en Guanajay, Caimito, San Antonio de los Baños, Alquízar y Güira de Melena han sufrido afectaciones similares.

De las 83 subestaciones con 100 transformadores en la provincia, solo 36 cuentan con servicio de custodia, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema.

El aceite dieléctrico sustraído se revende en el mercado negro como combustible o lubricante para tractores, y cada transformador tiene un valor de entre cuatro y cinco millones de dólares en el mercado internacional, según cifras de la propia Empresa Eléctrica.

Este caso se enmarca en una ola nacional de robos que ha cobrado vidas. Un hombre murió y otro sufrió quemaduras graves en Songo La Maya, Santiago de Cuba, el 11 de abril, al explotar un transformador mientras intentaban robar aceite dieléctrico.

En Las Tunas, la provincia acumula ya 11 robos de aceite dieléctrico y partes de transformadores en lo que va de año, lo cual ha dejado a miles de vecinos sin electricidad durante días.

También fueron procesados tres cubanos por sabotaje eléctrico en Jatibonico, Sancti Spíritus, tras ser sorprendidos intentando robar aceite de un transformador.

Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100 % de los juzgados por sabotaje al sistema eléctrico recibió condenas superiores a 10 años de cárcel, en aplicación del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que reafirmó estos actos como sabotaje con penas que pueden llegar hasta cadena perpetua en casos de consecuencias graves.