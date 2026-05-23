Realizan juicio ejemplarizante en Artemisa por robo de 70 litros de aceite dieléctrico de un transformador

Vídeos relacionados:
El Tribunal Popular de Artemisa celebró un juicio con carácter ejemplarizante a propósito de la Causa No.106 contra un ciudadano de 36 años, natural de la Isla de la Juventud y residente en La Habana, acusado de sustraer 70 litros de aceite dieléctrico de un transformador en el Consejo Popular Cayajabos, municipio de Artemisa, informó este viernes el periódico oficial El artemiseño.
El hecho ocurrió en febrero en el circuito 1570, perteneciente a una subestación eléctrica de 33 kV a 13 kV de 6,3 MVA, y pudo haber dejado sin electricidad a unas 4,000 personas, además de más de 20 centros laborales, escuelas, panaderías, campismo popular y fuentes de abasto de agua potable.
De acuerdo con la fuente, en vecino que notó actividad inusual en la subestación alertó a la Policía Nacional Revolucionaria, cuyos agentes encontraron tres tanques de 20 litros ocultos en un cañaveral, otro a medio llenar y manchas de aceite en el overol del sospechoso.
A solo 24 horas del hecho, el 13 de febrero, el acusado participó en la reconstrucción del suceso ante cuatro testigos y explicó cómo usó una piedra para destapar un tapón y un tubo hallado en el lugar para extraer el aceite.
El fiscal provincial Rafael Ángel Soler López calificó el delito como sabotaje bajo el Artículo 125 de la Ley No. 151 del Código Penal cubano, que establece penas de siete a 15 años de privación de libertad, argumentando que el acusado actuó "a sabiendas de que se produjera ese resultado" para "destruir, alterar, dañar o perjudicar el sistema".
El tribunal propuso una sanción de 12 años de privación de libertad, más medidas accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional.
Las partes disponen de diez días para interponer recurso de casación antes de que la sentencia quede firme.
Ismaray Hinojosa Pérez, presidenta del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, presidió el juicio ante vecinos invitados, ciudadanos con interés policial, obreros de la empresa eléctrica y trabajadores de centros laborales aledaños.
"Esta práctica contribuye a elevar la conciencia popular para proteger estos emplazamientos", señaló.
El director técnico de la Empresa Eléctrica de Artemisa, Edelfín Falcón Guerra, confirmó que el caso no es aislado, teniendo en cuenta que subestaciones en Guanajay, Caimito, San Antonio de los Baños, Alquízar y Güira de Melena han sufrido afectaciones similares.
De las 83 subestaciones con 100 transformadores en la provincia, solo 36 cuentan con servicio de custodia, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema.
El aceite dieléctrico sustraído se revende en el mercado negro como combustible o lubricante para tractores, y cada transformador tiene un valor de entre cuatro y cinco millones de dólares en el mercado internacional, según cifras de la propia Empresa Eléctrica.
Este caso se enmarca en una ola nacional de robos que ha cobrado vidas. Un hombre murió y otro sufrió quemaduras graves en Songo La Maya, Santiago de Cuba, el 11 de abril, al explotar un transformador mientras intentaban robar aceite dieléctrico.
En Las Tunas, la provincia acumula ya 11 robos de aceite dieléctrico y partes de transformadores en lo que va de año, lo cual ha dejado a miles de vecinos sin electricidad durante días.
También fueron procesados tres cubanos por sabotaje eléctrico en Jatibonico, Sancti Spíritus, tras ser sorprendidos intentando robar aceite de un transformador.
Entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026, el 100 % de los juzgados por sabotaje al sistema eléctrico recibió condenas superiores a 10 años de cárcel, en aplicación del Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, que reafirmó estos actos como sabotaje con penas que pueden llegar hasta cadena perpetua en casos de consecuencias graves.
Preguntas frecuentes sobre el robo de aceite dieléctrico en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué consecuencias tiene el robo de aceite dieléctrico en Cuba?
El robo de aceite dieléctrico puede dejar sin electricidad a miles de personas, afectando servicios esenciales como hospitales y escuelas. Además, este delito provoca daños irreparables en los transformadores eléctricos, lo que agrava la crisis energética en el país y obliga a realizar costosas maniobras para restablecer el servicio, aunque de manera provisional y limitada.
Publicidad
¿Por qué el robo de aceite dieléctrico es considerado sabotaje en Cuba?
En Cuba, el robo de aceite dieléctrico se tipifica como sabotaje porque afecta directamente la infraestructura crítica del sistema energético, lo que amenaza la seguridad del Estado. Según el Código Penal cubano, estos actos pueden recibir penas de entre siete y 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos con consecuencias graves.
Publicidad
¿Cómo se está abordando el problema del robo de aceite dieléctrico en Cuba?
Las autoridades cubanas han intensificado las operaciones policiales y aplican penas severas de más de 10 años de cárcel a los responsables. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste debido a la crisis económica, que impulsa el mercado negro donde se revende el aceite como combustible o lubricante.
Publicidad
¿Cuál es el impacto económico del robo de aceite dieléctrico en Cuba?
El robo de aceite dieléctrico representa un costo significativo para el sistema eléctrico cubano, ya que cada transformador afectado puede valer entre cuatro y cinco millones de dólares. Además, el robo interrumpe la producción y los servicios esenciales, generando pérdidas económicas adicionales y exacerbando la crisis energética en el país.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.