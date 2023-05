Así celebró Prince Royce su cumpleaños 34

Prince Royce Foto © Instagram Prince Royce

Prince Royce celebró este 11 de mayo su cumpleaños navegando por las aguas de Miami a bordo de un yate.

El músico compartió con sus más de 15 millones de seguidores varias fotos que alcanzaron los 145 mil likes, así como un video en el que canta y baila su nuevo sencillo "Me EnRD", una romántica bachata que lleva casi 4 millones de visualizaciones desde su estreno.

"Bendecido por otro año más! Happy birthday to ME!", escribió en las redes el cantante al mostrar una graciosa tarta de la que no se separa ni para bailar.

Con letras doradas inscritas en una cinta azul, que recuerda los cinturones con que se distingue a los campeones, y rematada en una corona de color oro, el pastel homenajea al ídolo de la bachata.

Los comentarios de sus seguidores deseándole los mejores deseos se acumularon en el post. Thalia fue de las primeras en felicitar al compositor de origen dominicano. Otros cantantes y artistas del gremio se sumaron a las felicitaciones.

Prince Royce atraviesa un buen momento profesional con su participación como coach del talent show The Voice Chile .

Además, desde hace varias semanas se encuentra inmerso en la promoción del sencillo "Me EnRD" que lanzó el 20 de abril pasado y que unas horas más tarde interpretó en vivo en la 8ª Entrega Anual de los Premios de la Música Latinoamericana.

Hace unos meses el cantante estrenó una colaboración junto al dominicano El Alfa: "Le Doy 20 Mil", un homenaje al mítico tema "Beautiful Girls" de Sean Kingston. El sencillo tuvo muy buena acogida y ya supera los 4 millones de visualizaciones en Youtube.

En lo personal, Royce estuvo casado con la actriz, presentadora y modelo canadiense Emeraude Toubia hasta que en marzo del 2022, después de ocho años de relación, se divorciaron.