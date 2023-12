Prince Royce se regala un Rolls Royce por Navidad

Prince Royce en Navidad Foto © Prince Royce / Instagram

¡Prince Royce ha sido muy bueno este año! El famoso cantante ha recibido la Navidad por todo lo alto y para ello ha adquirido un lujoso auto de la prestigios marca Rolls Royce.

Y es que el artista compartió un álbum de fotografías en su perfil de Instagram que no ha pasado desapercibido entre los millones de seguidores que allí tiene.

En una de las fotos publicadas, el cantante enseña un precioso Rolls Royce azul que aparece decorado con un inmenso lazo de color rojo, mientras sujeta con una mano una copa de lo que parece ser champán. ¡Todo un brindis por su nuevo auto!

De paso, Prince Royce ha querido deleitar además a sus admiradores sacando a relucir su lado más sexy al encabezar su álbum con una ardiente fotografía donde se le puede ver sin camisa, en ropa interior, con un gorro navideño y cubierto de cajas de regalo.

"Feliz Navidad", escribió el intérprete de "Corazón sin cara" junto al post.

Como era de esperar, la gran mayoría de sus fans, especialmente mujeres, cayeron rendidas ante el sexy posado de Prince Royce. Así ha quedado demostrado en los simpáticos comentarios que aparecen en la publicación, entre los que destacan:

"A esto me refería Santa", "¿Te ayudo a abrir los regalos?", "Se tapó la mejor parte", "Yo te desenvuelvo todos esos paquetes mi amor", "No he podido tener mejor regalo que estas fotos", "Justo lo que pedí", "¿A qué hora llegas? No puedo esperar más mi vida", entre muchos otros.