Familiares piden ayuda para encontrar a madre cubana desaparecida en Artemisa

La cubana Madelín Cotilla se encuentra desaparecida desde el pasado sábado en Artemisa, cuando se dirigía a la casa de su esposo en el Mariel.

Una de sus hijas, Adianet Ferrera, denunció la desaparición de la mujer en Facebook y pidió ayuda para encontrarla.

La familia está "como loca" y aunque ya informaron a las autoridades, no han obtenido ninguna información relevante, explicó.

"Mi mamá lleva seis días que no sabemos nada de ella. Salió el sábado a las 7 de la mañana de casa de mi hermana e iba para la de su marido que vive en el Mariel y le dijo que había llegado. Luego no llamó más. Su teléfono está apagado desde el lunes y no sabemos nada", relató en un post en la red social.

Asimismo, Ferrera dejó los números telefónicos 5535 3678 y 5009 4808 para cualquier información.

Activistas feministas han solicitado a la familia otros datos de la mujer para ayudar en la búsqueda, pero no ha trascendido la información.

Debido a que en Cuba no hay un registro público de desaparecidos ni existen sistemas de alerta civil como en otros países, la ciudadanía utiliza las redes sociales para informar de estos casos y encontrar a quienes se encuentran en paradero desconocido, fundamentalmente ancianos, mujeres, niños y personas con alguna discapacidad mental.

Gracias a una denuncia esta semana, se supo de la desaparición del niño de 13 años Abraham Ruz Palacios, en Guanabacoa, y de una joven de 20 años llamada Débora, ambos en La Habana.

En estos dos casos las personas fueron encontradas íntegras.

Actualmente sigue desaparecido Yasmany Perdomo, quien lleva al menos 17 días ausente de su hogar. El hombre reside en la ciudad de Matanzas, en la zona de Versalles, según información trascendida en una publicación en Facebook.