Karol G a Alicia Keys tras cantar juntas: "Gracias por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera"

Karol G y Alicia Keys vivieron un momento único durante uno de los conciertos de la cantante estadounidense en Bogotá, Colombia, y La Bichota no dejó pasar la oportunidad de agradecerle públicamente en las redes sociales por poder estar junto a ella en el mismo escenario.

La colombiana cumplió unos de sus sueños: de cantar los temas de Alicia a Keys en videos para YouTube a interpretar juntas en vivo uno de sus grandes éxitos, “No One”.

“La vida no para de sorprenderme. Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, valieron toda la pena. Cada lágrima y cada celebración!”, aseguró la intérprete de “TQG” en un post de Instagram.

La chica de Medellín añadió que “cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario! Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Pdta: This Girl is On Fire”.

En la publicación Karol incluyó varias imágenes de ambas durante la presentación en el Arena Movistar de Bogotá, un video suyo de hace varios años interpretando en su cuarto una de las canciones de Alicia Keys y otro más reciente cantando a capella el verso más agudo de “Girl on Fire”, otro de los exitazos de la norteamericana.

“¡Te Amo, Colombia! ¡Wow! ¡Mi primera vez en Colombia fue alucinante! ¡Todos ustedes me dieron vida! Compartir el escenario con mi hermana Karol G anoche fue mágico”, aseguró también en su Instagram Alicia Keys.

El pasado jueves Karol G subió al escenario del concierto de Alicia Keys en Colombia cantando “Mientras me curo del cora”, uno de los temas de últimos disco Mañana será bonito, pero después con Alicia al piano cantaron juntas “No One”, un momento que se ha vuelto viral en las redes sociales.