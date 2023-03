Karol G derrocha paz, buena energía y amor propio en el videoclip de "Mientras me curo del cora", grabado en Hawái

Karol G está de estreno con el videoclip de "Mientras me curo del cora", el primer sencillo de su cuarto álbum Mañana será bonito. Este disco llegó bajo mucha expectación y con "TQG" como carta de presentación, tema que ha molestado a su ex Anuel AA. Pero ignorando toda esa polémica, la cantante colombiana les ha querido regalar a sus fans este nuevo audiovisual grabado en Hawái en el que transmite todo buena energía y mucho amor propio.

"Mientras me curo del cora" es una de las canciones más íntimas de la artista de 23 años, que nos habla de cómo intenta recuperarse de una mala experiencia recordándonos que está bien "no sentirse bien, es normal, no es delito". Para reflejar todo lo que canta en el tema, la artista viajó hasta Hawái para grabar el videoclip, donde la vemos pasear por la playa, conducir por las carreteras y disfrutar de su impresionante naturaleza.

"Es probablemente uno de los vídeos más especiales que he grabado en toda mi carrera", comentó la intérprete de "Gatúbela" o "Cairo", que con esta canción nos invita a motivarnos a pesar de que no lo estemos pasando bien porque todo estará mejor y ¡mañana será más bonito!

El vídeo refleja optimismo, paz, amor y mucho amor propio, y es que la Bichota no tiene ningún problema en hacer zoom a cada parte de su cuerpo mostrándose natural delante de la cámara. Además, vemos a otras mujeres de todo tipo de siluetas, como ya hizo en el videoclip de "Provenza" y fue de lo más aplaudido.

Pero el estreno de este videoclip tiene una explicación detrás. Karol G está celebrando que Mañana será bonito ha hecho historia al convertirse en el primer álbum íntegro en español de una artista femenina en llegar a la cima de la lista Billboard Top 200, que mide la popularidad semanal de la música en Estados Unidos. ¡Enhorabuena, Bichota!

