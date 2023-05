Limay da comida a niños que recogen latas en Pinar del Río: “Por qué hemos llegado a esto”

El humorista cubano Limay Blanco se conmovió al encontrarse con tres niños de Pinar del Río que le pidieron dinero para comprar comida y que sobreviven vendiendo latas como materia prima.

"Qué triste, qué está pasando, por qué hemos llegado a esto, qué nos pasó", preguntó el humorista, que dio un espectáculo en esa ciudad del occidente cubano, para recaudar dinero y comprarle una casa a una persona necesitada.

Después de eso, los invitó a comer en una paladar y cuando terminaron de saciar su hambre, se llevaron para sus casas lo que quedó.

"Ellos me cuentan cosas, que por pudor no puedo escribir aquí, de su día a día, y de dónde tienen que esconder el dinero para que no se lo quiten", escribió el cubano en sus redes sociales.

Blanco confesó que tenía ganas de llorar con la historia de estos tres niños, y lamentó no poder hacer más por ellos

"Estos tres niños deberían estar en sus casas, viendo los muñequitos o jugando con sus juguetes, pero les tocó esta vida" acotó.

Por último, expresó sus frustraciones al saber que esos niños volverán a las calles a recoger latas para comprar la merienda de la escuela, y con suerte se podrán encontrar con alguien que nuevamente los invite a comer.

"Jesús Cristo, si de casualidad lees esto, no demores más tu venida. Ven ya", concluyó.

La crisis general que atraviesa el país, con una brecha económica y social cada vez más grande, obliga a muchos cubanos, independientemente de la edad a subsistir en condiciones infrahumanas.

Esta semana se hizo viral la imagen de un niño de Santiago de Cuba que recoge latas y otros deshechos para venderlos posteriormente como materia prima.

"En esta situación se encuentran también ancianos y personas enfermas, todos desprotegidos por el gobierno", denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Aunque Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, desde 1991, en los últimos años son varias las violaciones que se cometen en el país, afectando directamente a menores de edad.

Estas historias demuestran que los menores, aunque puedan ir a la escuela, también deben trabajar para sobrevivir y no tienen acceso a una nutrición adecuada, en vez de tener una infancia libre y llena de oportunidades.

Limay Blanco es desde hace años uno de los activistas que dentro del país más hace por garantizar a familias desamparadas un acceso a medicamentos, vivienda, productos de primera necesidad , entre otros.