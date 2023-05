Celebra su cumpleaños 80 la compositora y pianista cubana Tania León

La pianista y compositora cubana Tania León festejó este domingo su 80 cumpleaños, colmada de éxitos profesionales y activa en la creación musical.

León nació en La Habana el 14 de mayo de 1943 y en la actualidad reside en Estados Unidos. Es reconocida por su labor como pianista, pero también por sus logros como compositora, directora, educadora y asesora artística en organizaciones internacionales.

Su pasión por la música comenzó siendo una niña en Cuba y su abuela fue quien la introdujo en el estudio del piano en una academia.

"Comencé en el mundo de la música inesperadamente. Mi abuelita se dio cuenta de que siendo niña, yo tendría cuatro años de edad, me gustaba mucho la radio y al cambiar las emisoras, si había música, bailaba al compás de la música. También habían oportunidades donde habían cantos y yo repetía los cantos tal y como los escuchaba. (…) Lo repetía en el mismo tono. Eso la inspiró mucho a ella, pensó que a mí me gustaba la música y me llevó a un conservatorio", dijo León en una entrevista.

En febrero la compositora cubana se convirtió en residente de la Orquesta Filarmónica de Londres. El nombramiento abarcará dos temporadas, a partir de septiembre.

En 2022 León fue una de las ocho personas homenajeadas por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas por su contribución a la cultura estadounidense. Recibió el Premio Anual Kennedy Center Honors junto artistas como George Clooney, Amy Grant, Gladys Knight y U2.

La compositora cubana fue galardonada en 2021 con el Premio Pulitzer de Música por su obra orquestal "Stride" que se estrenó en febrero de 2020 por la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

Esta obra fue calificada por el jurado del Pulitzer como un "viaje musical lleno de sorpresas, con poderosos metales y motivos rítmicos que incorporan las tradiciones de la música negra de Estados Unidos y el Caribe en un tejido orquestal occidental".

Tania León ha desarrollado una intensa labor como profesora en distintas universidades de Estados Unidos y del mundo. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo académico así como por su creación artística.

En la actualidad es presidenta honoraria del ala de Compositores y Autores de Canciones de la Recording Academy y conforma las Juntas Directivas de la Filarmónica de Nueva York y The ASCAP Foundation.