EE.UU. impide viajar a Miami a madre  del cineasta cubano Lilo Vilaplana: "Ayer lloré"

Autoridades de Estados Unidos impidieron volar a Miami a la madre del cineasta cubano Lilo Vilaplana, quien aseguró haber hasta llorado al saber de esta disposición.

“El sábado viajaba a Miami, y desde el aeropuerto de Camagüey la devolvieron y no la dejaron subir al avión de AA [American Airlines]. El argumento que le dieron es que Cuba está entre los países terroristas... Debieron haber dicho: Que el régimen castrista que impera en Cuba es terrorista. Ahora pregunto: ¿La frontera está abierta, entran miles de ilegales, entre las personas honestas y trabajadoras, también de la isla vienen: represores, chivatos, agentes infiltrados, terroristas castristas... y mi madre de 80 años, con VISA no puede viajar...?, denunció Vilaplana este domingo en Facebook.

También explico que su madre, de 80 años, vive en Cuba y es ciudadana española, además de que ha viajado muchas veces a Colombia, Chile, Argentina y hasta Estados Unidos.

Captura Facebook/Lilo Vilaplana

Contó, además, que “ella pidió su VISA para venir el Día de las Madres, a pasarlo juntos a sus nietos y a nosotros. Hace cuatro años que no nos vemos. No pude darle un abrazo a mi madre en un día tan especial como hoy... Hacía muchos años no lloraba. Ayer lloré”.

La decisión de no permitir que la madre del cineasta cubano, radicado en Miami, viajara a territorio estadounidense, siendo ciudadana española, presumiblemente está en la disposición federal de hace casi dos años de excluir a los cubanos, con nacionalidad de país beneficiado con el programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos, del sistema electrónico de autorización de entradas, conocido como ESTA.

Los cubanos con nacionalidad española, como la madre del cineasta, para viajar a EE. UU. deberán tramitar visa como el resto de los nacidos en la isla y el ESTA no aplica para ellos, aunque con su pasaporte español puedan viajar a otros países del mundo, donde son admitidos sin visado alguno como cualquier ciudadano de España.

En julio de 2021, fuentes gubernamentales confirmaron a CiberCuba sobre esta medida, “debido a las restricciones para viajeros de países patrocinadores del terrorismo o con doble nacionalidad que vincula a un país patrocinador del terrorismo”.

Por esa razón, anularon el beneficio del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) para esas personas, informó en esa ocasión a este medio un alto funcionario del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

De acuerdo con el funcionario, la limitación aplica no solo para cubanos y nacionales de Siria, Irán y Corea del Norte, países designados como terroristas por el Departamento de Estado, sino para todos los ciudadanos favorecidos por el programa de exención de visas (waiver) y que hayan viajado a alguna de esas naciones en fecha reciente.

Se estima que más de 140 mil ciudadanos españoles están inscritos como residentes en Cuba, la mayoría de ellos favorecidos con nacionalidad por vía de la llamada Ley de Memoria Histórica, de 2007.

La aplicación de la medida comenzó a hacerse efectiva pocos días después del estallido de manifestaciones antigubernamentales en las calles de Cuba, el 11 de julio de 2021.

El ESTA es un sistema exigido desde 2009 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para todos los visitantes extranjeros que viajen a Estados Unidos sin visado, y debe ser solicitado online al menos 72 horas antes de la entrada al país. Su extensión es de 90 días por motivos de negocios o turismo, pero quienes tengan un visado expedido por una embajada estadounidense no necesita el pase electrónico.

Los permisos de ESTA tienen validez por dos años después de la fecha de concesión y un total de 39 países, mayormente europeos, están favorecidos con el programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos.

Sin embargo, desde enero de 2016, el DHS y el Departamento de Estado implementaron nuevas restricciones para impedir que personas con doble nacionalidad, una de ellas de un patrocinador del terrorismo, pueda beneficiarse de la exención, por lo que deben solicitar visa de visitante B-1/B-2.

La limitación pudiera aplicarse igualmente a ciudadanos de esos 39 países que hayan viajado a una nación patrocinadora del terrorismo durante los últimos cinco años.

Cuba fue excluida del listado de países terroristas por la administración de Barack Obama en 2015 y retornada a esa categoría por el presidente Donald Trump en enero de 2021.

Las autoridades de CBP recordaron que la admisibilidad en territorio de Estados Unidos se establece a partir de las pruebas que ofrecen los viajeros para demostrar que son "claramente elegibles para ingresar en Estados Unidos".

En años recientes, autoridades de inmigración interrogaron a varios cubanos con nacionalidad española que entraron reiteradamente en el país haciendo uso del ESTA. Las pesquisas trataron de rastrear a personas que repetían sus viajes con frecuencia para trabajar o servir de mulas, en violación de las leyes estadounidenses.