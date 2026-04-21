Cambios en la movilidad del pasaporte de EE.UU: Se reduce la cifra de países de entrada sin visado

Pasaporte de EE.UU. (Imagen de referencia) Foto © Pixabay

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El pasaporte de Estados Unidos recuperó el décimo puesto en el Índice de Pasaportes Henley 2026, según la actualización de abril de la firma Henley & Partners, pero sus titulares ahora pueden acceder sin visado previo a 179 destinos, uno menos que en la edición de octubre de 2025.

Este retroceso en el número de destinos accesibles se produce después de que el documento estadounidense tocara su punto más bajo histórico en octubre de 2025, cuando cayó al puesto 12 del ranking, empatado con Malasia, y salió del top 10 por primera vez desde que el índice comenzó a publicarse en 2006.

La recuperación al décimo lugar en 2026 no oculta una tendencia de declive sostenido a largo plazo: en 2014, el pasaporte de EE.UU. ocupaba el primer lugar del mundo, empatado con el Reino Unido; en 2024 estaba en el puesto siete; y en julio de 2025 había caído al décimo, con acceso entonces a 182 destinos.

Según el informe Henley de enero de 2026, el pasaporte estadounidense registró la tercera mayor pérdida decenal de posiciones en el índice, solo superada por Venezuela y Vanuatu, y acumuló la caída anual más pronunciada registrada: siete destinos sin visado perdidos en un solo año.

Entre los factores que explican este retroceso figuran la imposición de requisitos de visado por parte de Brasil en abril de 2025, por falta de reciprocidad, así como la exclusión del pasaporte estadounidense de las listas de acceso sin visado de China y Vietnam, y ajustes en otros países como Papúa Nueva Guinea, Myanmar y Somalia.

Las propias políticas migratorias de Washington también han contribuido al fenómeno: EE.UU. duplicó el costo del sistema de autorización de viaje electrónico (ESTA) de 21 a 40 dólares en septiembre de 2025, y planea una tarifa de "integridad de visa" de 250 dólares para visas no inmigrantes, medidas que han generado respuestas recíprocas de otros países.

Un dato revelador del informe Henley 2026 es la enorme brecha entre la movilidad saliente e interna de EE.UU.

Mientras sus ciudadanos pueden viajar sin visado a 179 destinos -décimo lugar en movilidad saliente- el país solo permite la entrada sin visado previo a ciudadanos de 46 nacionalidades, lo que lo ubica en el puesto 78 de 199 en el Índice de Apertura de Henley, una de las brechas más amplias del mundo.

En contraste, la situación del pasaporte cubano es abismal: el documento de la Isla ocupa el puesto 77 del ranking global, con acceso sin visado a solo 56 países.

En la cima del ranking 2026, Singapur mantiene el primer puesto con acceso a 192 destinos, seguido de Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, con 187 destinos cada uno.

"En la práctica, esto no significa que los estadounidenses vayan a tener de repente dificultades para viajar, pero sí pone de relieve un cambio en la movilidad global", concluye el informe.