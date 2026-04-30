Estados Unidos denegará visados a solicitantes que admitan miedo a ser perseguidos en su país

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un cable diplomático dirigido a todas las embajadas y consulados del mundo en el que ordena denegar visados no inmigrantes a cualquier solicitante que admita temer daño o persecución al regresar a su país de origen, según confirmó CNN tras revisar el documento.

La directiva, firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, aplica a todas las categorías de visados temporales: turismo (B-1/B-2), estudios (F, M, J) e intercambio y trabajo temporal, y entró en vigor de forma inmediata desde el miércoles 29 de abril.

Bajo la nueva norma, los oficiales consulares deben formular verbalmente dos preguntas a cada solicitante: «¿Ha experimentado daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?» y «¿Teme daño o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o residencia permanente?».

El cable es explícito: «Los solicitantes de visado deben responder verbalmente con un "no" a ambas preguntas para que el oficial consular pueda continuar con la emisión del visado».

Si el solicitante responde «sí» a cualquiera de las dos preguntas, el visado es denegado de inmediato, sin posibilidad de apelación en el consulado.

La administración Trump justifica la medida como un mecanismo para prevenir el «abuso del sistema de asilo».

El cable señala que «los oficiales consulares deben impedir el abuso del sistema de inmigración por parte de solicitantes de visado que tergiversan su propósito de viaje, incluidos quienes intentan obtener visados de no inmigrante con el fin de solicitar asilo a su llegada a Estados Unidos».

Un portavoz del Departamento de Estado añadió que «los oficiales consulares son la primera línea de defensa para la seguridad nacional de EE.UU.».

La medida afecta potencialmente a los casi 11 millones de visados no inmigrantes emitidos en el año fiscal 2024.

Expertos legales advierten que la directiva coloca a los solicitantes ante un dilema jurídico grave: responder con honestidad implica la denegación inmediata del visado, pero negar el miedo para obtenerlo podría constituir una declaración falsa ante un funcionario federal, lo que acarrea una prohibición permanente de entrada a Estados Unidos.

La consultora de política migratoria Camille Mackler advirtió a CNN que la nueva directiva «pondrá a las personas en posiciones muy malas y terribles, obligándolas a tomar decisiones que afectan su seguridad y la de sus familias».

Añadió que «esto empuja a la gente hacia rutas y caminos inseguros, porque si necesitas irte, te vas y haces lo que sea necesario para lograrlo».

La medida surge también como respuesta a reveses judiciales recientes. El pasado lunes, una corte federal ordenó reabrir la frontera para solicitudes de asilo, y el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC rechazó el intento de Trump de usar una declaración de «invasión» para suspender el derecho al asilo en la frontera sur.

Esta directiva se enmarca en una cadena de restricciones migratorias implementadas desde enero de 2025, entre ellas la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para 75 países y la caída de la tasa de aprobación de asilo del 50% al 7% a nivel nacional.

Ese mismo miércoles, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ordenó una pausa general en todos los trámites migratorios —incluyendo tarjetas de residencia, naturalización, DACA, TPS y asilo— para implementar nuevas verificaciones de seguridad del FBI, una medida que afecta de manera directa a los cubanos que buscan salir de la Isla por vías legales.