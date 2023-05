Nely Galán: Una cubana exitosa en los medios de comunicación en EE.UU.

La cubana Nely Galán, cuyo verdadero nombre es Arnely Álvarez, nació en Santa Clara en 1963. A una temprana edad ella y su familia se vieron obligados a huir de la revolución cubana, estableciéndose en Teaneck, Nueva Jersey.

Galán ha mencionado en entrevistas cómo su infancia siendo inmigrante, y el ejemplo de su madre emprendedora, influyeron en su ética de trabajo y en su ambición en la vida.

En una presentación para Etsy, Nely Galán contó como durante su niñez, en un momento difícil para su familia económicamente, logró pagar la matrícula de su escuela vendiendo productos Avon en su vecindario. Esta experiencia, le enseñó que el espíritu de emprendimiento a veces viene de un problema, de algo que no está bien en tu vida.

Galán comenzó su carrera en los medios de comunicación a una temprana edad, trabajando para la revista "Seventeen" a los 17 años. Un quinquenio después, a sus 22 años de edad, se convirtió en la gerente de estaciones de televisión más joven de la historia y posteriormente fundó su propia compañía: Galán Entertainment.

Su éxito empresarial se solidificó en 1994, cuando se convirtió en la primera presidenta latina de entretenimiento de una cadena de televisión en Estados Unidos, Telemundo. Bajo su liderazgo, la cadena experimentó un crecimiento significativo y se estableció como un líder en la programación en español.

Galán también es conocida por su participación en el programa de televisión "The Celebrity Apprentice" en 2008, donde fue la primera participante latina. Su presencia en el show reflejó su compromiso con la diversidad y la representación en los medios de comunicación.

A lo largo de su carrera profesional Galán ha sido una firme defensora de las mujeres y los latinos en los negocios. En 2012, fundó la organización Adelante Movement, que tiene como objetivo empoderar a las mujeres latinas económicamente y empresarialmente.

Los programas y talleres de esta organización sin fines de lucro han sido diseñados para ofrecer herramientas y conocimientos a las mujeres de forma que puedan convertirse en emprendedoras exitosas. Galán asegura que las féminas tienen un impacto positivo como empresarias en sus comunidades y en la economía en general.

En su charla TED, la exitosa cubanoamericana habló sobre la importancia de la autosuficiencia económica, especialmente para las mujeres y los inmigrantes. Su libro, Self Made: Becoming Empowered, Self-Reliant, and Rich in Every Way, es un llamado a la acción para las mujeres para tomar control de su futuro económico.

La historia de Nely Galán es un ejemplo inspirador de cómo una inmigrante cubana ha alcanzado el éxito en Estados Unidos. Su determinación y visión la han llevado a la cima de la industria de las comunicaciones y su trabajo continúa impactando y empoderando a las comunidades latinas en todo el país.