¿Cómo ha logrado el cubano Carlos Alberto tantos millones de seguidores en TikTok? Sus fans tienen la respuesta

Más de diez millones de seguidores en TikTok y tres millones en Instagram se dicen fácil, pero para un influencer o creador digital estas cifras son de ensueño, sin embargo, para el cubano Carlos Alberto Fuentes son una realidad.

A sus 23 años se ha convertido en un tiktoker muy seguido con una gran cantidad de fans, su público meta no es el cubano y su contenido tampoco va de la realidad cubana ni de Miami donde reside hace poco más de dos años y medio. Carlos Alberto ha sabido ir más allá ganándose una comunidad de followers en toda América y el mundo.

Lo más leído hoy:

En una publicación de CiberCuba presentamos a Carlos Alberto para aquellos que no lo conocían, algo entendible sobre todo teniendo en cuenta que en Cuba no se puede acceder a TikTok.

No obstante, nuestra sorpresa fue más que grata cuando decenas de internautas salieron en defensa de este chico resaltando su contenido sano, divertido, alejado de los chismes y la polémica que suelen empañar el contenido hecho por cubanos en redes sociales.

Captura Facebook / CiberCuba Noticias

¿A qué se debe el éxito de Carlos Alberto en redes sociales? ¿Cómo ha logrado tener tantos millones de seguidores en TikTok e Instagram? Las respuestas a esas preguntas no las tiene nuestra redacción, sino los propios fans de este joven.

“Caslos, el que le ha sacado tantas sonrisas a las personas que lo siguen, un chico súper carismático y que muestra su vida principalmente mediante lives y muestra cómo es su vida como influencer, y como es la convivencia con una mamá cubana, amo sus videos”; “Súper chévere el muchachito y sobre todo no entra en polémica ninguna”; “Un tiktoker cubano que factura mucho billete, un chico sano, millones de seguidores, otras nacionalidades le descargan un mundo y no tiene nada que ver con el bajo mundo cubaneo”; “Este muchacho tiene un contenido muy distinto y diferente de todos los demás, se aleja del chisme y la maldad, por eso le gusta a la mayoría, a mí en lo personal me gusta mucho su contenido y lo apoyo, bendiciones infinitas para él y su familia”; “Ese niño con sus ocurrencias al que no le robe una sonrisa simplemente no está preparado para contenido sano y bromas a su mami. Lo que pasa es que no anda en chismes y no tiene contacto con UCI, tiene visa, no ha pegado tarros, no está en política ni acusa a nadie de lavado de dinero, ahhh lo más importante, no habla de nadie”, escribieron algunos.

Detrás de comentarios negativos en el post de CiberCuba aparecieron otros tantos defendiendo al joven y recalcando que no tiene necesidad de comprar followers ni inflar números: “Ese niño anda duro factura diariamente más de 5 mil dólares, imagínate comprar seguidores, hizo unas de las batallas más mencionadas en TikTok donde ganó 200 mil dólares en media hora pero tiene 10,6 seguidores en TikTok otra cuenta alternativa con 1,5 y en su Instagram 3 millones vamos a ver si antes de comentar estupideces nos ponemos a informarnos que Google es gratis”.

Frente a la reciente polémica que se ha desatado en redes por la invitación que le hicieron al podcast “Las Locuras de Miguelín”, muchos de sus seguidores le han recomendado no ir a programas cubanos e incluso ven textos como los de CiberCuba como una amenaza a su carrera de éxito.

“Ay no ya lo descubrieron mi niño mantente alejado por favor”; “Con un contenido original peculiar y diferente, simplemente un fuera de serie. Ojalá nunca se mezcle con los ‘influencers’ cubanos”; “Ay pobre por algo no se junta con la comunidad cubana nada más que ven que alguien sobresale ya lo quieren hundir y soy cubano”; “Su público no es cubano ninguno lo apoyaba para subir, lo que pasa es que ahora que es el número uno de USA en TikTok andan como pirañas detrás de él, con decirte que no ha ido al podcast de Miguelín y ya hay una polemica imagínate si va”; “Ya a Carlos lo cogieron las cámaras de Cuba y la legua enferma de Cuba es una tragedia caer en la legua de un cubano con trauma no dejan ser feliz a nadie y quieren vivir de sacar el pellejo a los demás que horror que manera de tener odio”; “Ya le pusieron el pie al muchacho, cuando no tenía seguidores nadie lo mencionaba, ahora resulta ser el número uno y todos los quieren invitar, que su manager siga alumbrándose y lo mantenga alejado de todos”, opinaron otros.

Criterios a un lado, lo hay que celebrar es el hecho de que un cubano y más con su juventud haya logrado triunfar en el mundo de las redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre Carlos Alberto Fuentes y su éxito en TikTok