Cubanos reaccionan a nuevas medidas sobre pasaporte: "Una arbitrariedad menos"

Cubanos residentes en la isla y en el extranjero consideraron como “una arbitrariedad menos” la nueva medida del gobierno para “facilitar” los flujos migratorios de sus ciudadanos, que incluyó extender la validez del pasaporte a 10 años, eliminar el requisito de prórrogas de este documento y disminuir su costo en los consulados.

Tras el anuncio hecho este martes por el director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE), Ernesto Soberón, una usuaria comentó en el perfil de Facebook de CiberCuba que la disposición resultaba “una arbitrariedad menos”, aunque no olvidó recordar que el pasaporte cubano “era el único con todos esos requisitos”.

También apuntó sobre el cambio de política, que entrará en vigor el venidero 1ro de julio, “que antes pagábamos 40 dólares mensuales por estar fuera de nuestro propio país, siendo residentes y si no lo hacíamos no nos dejaban volar”.

Otro internauta consideró que esta medida “se podría haber hecho hace años, pero siempre es así aquí, exprimen al ser humano hasta dejarlo seco y luego una bocanada de aire y los malos quedan como buenos”.

“Al fin pudieron tomar una magnífica decisión para todos los cubanos en el exterior y además una prolongación de la durabilidad de la vigencia del pasaporte hasta los 10 años y sin ninguna prórroga”, argumenta otro comentario sobre la disposición, que en lo general ha sido bien recibida por los cubanos de adentro y de afuero, aunque en las reacciones hay numerosas dudas también.

“Eso entra en vigor a partir del 1ero de julio y solo los pasaportes que sean emitidos después de esa fecha son los que entran dentro de esta nueva ley...en fin otra ley más sin pies ni cabezas”, refiere un comentario en el citado perfil.

En otra opinión, un cubano asegura que la medida “es para que nos acabemos de ir de aquí” y otro cree que fue aprobada porque “ahora sí tienen el cuello apretado, porque ya muchos cubanos prefieren no ir a la isla, porque aparte de la situación que se vive, nos cuesta carísimo el pasaporte y el absurdo de la prórroga”.

Asimismo, hubo cuestionamientos a la disposición que exigirá pasaporte cubano a los emigrados antes del 1ro de enero de 1971.

“Y al final, la vuelven a cagar, aclaración de ahora mismo: Entre las nuevas medidas se exigirá a los cubanos emigrados, antes del 1 de enero de 1971, el uso del pasaporte cubano al ingresar a Cuba. Anteriormente, podían visitar la isla con un pasaporte extranjero. O sea, que TODO CUBANO que esté en el extranjero tiene que entrar a Cuba con pasaporte cubano, independientemente de si has adquirido otra nacionalidad, por lo que LA DICTADURA COMUNISTA, te considera cubano, e incluso cuando estás en Cuba, al considerarte cubano y no reconocer la otra nacionalidad que tienes, estás OBLIGADO a que te puedan aplicar las normas, represalias, etc., a las que están sometidos los cubanos que residen en la Isla, en resumen, ¿para qué visitar Cuba?”, argumenta un internauta.

Sobre este mismo tema, un cubano observó que ahora “disminuyen el precio del pasaporte y entonces obligan a los emigrados, antes de 1971, a pagar y usar pasaporte cubano para ingresar a Cuba. Ustedes no pierden ni a las escupías…”.

En otra opinión, un usuario subrayó que la medida sigue sin reconocer “la naturalización que adquirimos los emigrados y nos obligan a adquirir un pasaporte cubano para visitar el país”.

No obstante, para muchos la noticia ha sido bien recibida porque era “el pasaporte más malo y el más caro del mundo”.

“Qué falta de respeto todo lo que hemos tenido que pasar el pueblo cubano, sometido a una dictadura por más de 60 años que solo le interesa robar y adoctrinar al pueblo, mediante miedos, encarcelamientos, muertes y torturas”, refiere otro cubano.

Otra reacción dice que es “el mismo perro con diferentes collares, el problema de los cubanos no es el pasaporte, el problema de los cubanos es el Sistema Socialista que está dirigido por un gobierno Dictador, ¿Pasaporte para qué? Elecciones libres es lo que necesita el cubano, esa medida en nada ayuda a las familias cubanas dentro de Cuba que están pasando tremenda necesidad”.

“Se están congraciando para que los saquen de la lista de países promotores del terrorismo”, destaca un internauta, aunque otro aseguró que “no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Ganamos!!! Lo hemos logrado!!! Ya era hora que nos trataran como cubanos y no como emigrados”.

En otra opinión, un cubano apunta que “como mismo tomaron esas medidas, el @CubaMINREX puede tomar otras para facilitar y agilizar la legalización de documentos. Cuando se quiere se puede”.

“Son buenas noticias”, dice un comentario, que también refiere que aún “sigue pendiente que podamos VOTAR”.

“Tarde, ni pagándome ustedes a mí los 180 USD lo vuelvo a pedir”, aseguró otro usuario sobre la disposición que extenderá la validez de los pasaportes por 10 años para los ciudadanos mayores 16 años, y a 5 años para los menores de esa edad.

Además, eliminará el requisito de prorrogar este documento, que los ciudadanos debían tramitar cada dos años y el su costo será menor, ya que los mayores de edad tendrán un arancel de 180 USD/Euros y los menores de 140 dólares o euros, independientemente del país en el que sean solicitados.

Las autoridades migratorias cubanas también decidieron mantener “vigente la prórroga de estancia en el exterior, más allá de 24 meses, automática y sin costo, anunciada en marzo 2020” en medio del contexto de la pandemia de coronavirus.