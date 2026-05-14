Cubano en Miami no descarta comprar propiedades en la isla pese a restricciones y temores legales

El Hotel Nacional fue confiscado y pasó a control del régimen de Fidel Castro en 1960

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Reinier Gutiérrez, empresario cubanoamericano de Coconut Grove, Miami, asegura que sigue interesado en adquirir bienes raíces en Cuba a pesar de los riesgos que impone una nueva ley de ciudadanía cubana que obliga a los nacidos en la isla a ingresar al país con pasaporte cubano y les impide invocar su ciudadanía estadounidense para obtener protección legal o consular.

La legislación, conocida como Ley 172/2024, fue aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2024 y publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo de este año. Su entrada en vigor está prevista para noviembre de 2026.

El texto de la ley es explícito: «Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentren en territorio nacional, se rigen por este estatus en los términos establecidos en esta ley y no pueden hacer uso de la ciudadanía extranjera».

Gutiérrez reconoció sus reservas ante los nuevos requisitos, en particular el costo del pasaporte cubano. «Estoy convencido de que son medidas desesperadas, porque cada pasaporte cubano cuesta más de 200 dólares», declaró en español a CBS Miami.

Aun así, el empresario se mantiene optimista y citó declaraciones del presidente Donald Trump, quien insinuó acciones futuras de Estados Unidos relacionadas con Cuba con la frase: «Haremos algo con Cuba muy pronto».

No todos en la comunidad cubanoamericana comparten esa visión.

Andy Gómez, exdirector del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, advirtió que los cubanoamericanos deberían pensarlo detenidamente antes de invertir bajo el sistema actual. «¿Por qué querría estar en Cuba con un pasaporte cubano? Me rigen las leyes cubanas. ¿Qué sistema judicial existe en Cuba en caso de que surja algún problema?», preguntó.

Gómez señaló que el interés inversor de muchos cubanoamericanos creció tras el anuncio del régimen de que los cubanos residentes en el exterior podían ser propietarios de empresas privadas en la isla, formalizado mediante el Decreto-Ley 117/2026, que crea una «condición migratoria especial de Inversores y de Negocios».

Sin embargo, el experto cuestionó si Cuba cuenta con las condiciones mínimas para sostener esa inversión. «La logística, la infraestructura para hacer negocios en Cuba, simplemente no existe. ¿A quién se puede reclamar si hay algún problema? ¿Derechos laborales? ¿Puedo contratar a quien quiera?», afirmó.

Gómez también alertó sobre la ausencia de protección consular estadounidense. Los cubanoamericanos que entren a Cuba como ciudadanos cubanos no podrán reclamar asistencia de la Embajada de Estados Unidos en La Habana si enfrentan problemas legales o políticos durante su estadía.

El panorama se complica aún más por el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. El secretario de Estado Marco Rubio anunció el 7 de mayo sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, lo que añade un riesgo legal adicional para cualquier cubanoamericano que contemple hacer negocios en la isla.

El mercado inmobiliario cubano presenta además sus propias barreras. La compra directa de vivienda está reservada a ciudadanos con residencia efectiva en la isla, y la dictadura arrastra un déficit habitacional de más de 900,000 viviendas, con apenas el 0.3% de la demanda cubierta en 2025.

La nueva ley entrará en vigor en noviembre, y solo entonces estará disponible el proceso legal para que un cubanoamericano renuncie formalmente a la ciudadanía cubana y pueda ingresar a la isla únicamente con pasaporte estadounidense.