Bad Bunny alegra a sus fans con adelanto de nuevo tema

No necesita demasiado Bad Bunny para desatar la locura entre sus fans: unos pocos minutos del que podría ser su próximo lanzamiento son suficientes para poner las expectativas en las nubes.

A través de Tik Tok, la red social donde el boricua es más activo, publicó un divertido vídeo donde pone de fondo un fragmento de su nuevo single.

De los pocos acordes que pueden escucharse por la publicación, que a un día de compartida ya rebasa los 12 millones de reproducciones, el tema estaría dirigido a una chica con la que se tuvo un fugaz pero intenso encuentro.

"Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí, ya sé, que fue una noche no más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir, a ver", canta el Conejo Malo en corto vídeo, que fue replicado en cuentas de fans.

A juzgar por los comentarios que le dejaron en Tik Tok, ya más de 74 mil, a sus seguidores les ha encantado cómo suena lo nuevo de Bad Bunny: "Wow. Tus canciones son oro, eres el ejemplo de hacer las cosas bien"; "Pa' cuándo el tema Benito"; "La quiero escuchar"; "genio total, gracias por esas cancionazas, grande"; "El mejor de to los tiempos papa"; "Siempre das en el punto mi niño"; "Te amo Bad Bunny. Aquí siempre esperando que saques temas para identificarme"; "Tus fans siguen firmes, no necesitas ni frontear porque eres grande y punto", se lee entre los muchos mensajes que siguieron al post.

De momento poco más se sabe del que será, seguramente, nuevo éxito musical de Bad Bunny, quien encadena hit tras otro, encabeza listas y rompe récords con cada nuevo proyecto que lanza.

Bad Bunny y Karol G, incluidos en top 10 de Billboard de canciones latinas que crean conciencia sobre la salud mental

El boricua no deja de ser noticia ni de acaparar el interés mediático. Si hace unos días protagonizó titulares por aparecer de la mano de Kendall Jenner en un partido de la NBA, primer evento público al que acuden juntos, este lunes fue incluido en el top 10 de canciones latinas de Billboard para crear conciencia sobre la salud mental.

En el caso de Bad Bunny, el tema escogido es "Estamos bien", perteneciente al álbum X 100pre, lanzado en 2018.

Karol G, por su parte, entró con "Mientras me curo del cora", de su último disco Mañana será bonito.

Completan la lista: Residente con "René”, Kany García & Natalia Lafourcade con “Remamos”; Jarabe de Palo y su "Bonito"; “La Fortaleza” de Francisca Valenzuela; Diego Torres y “Color Esperanza”; "Eclipse" de KHEA; Kendo Kaponi con “Resistencia” y “1-800-273-8255” de Logic, Juanes, Alessia Cara & Khalid,