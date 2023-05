Cafetería en La Habana no acepta billetes de 20 ni de 10 pesos

Una cafetería en La Habana anunció en su oferta gastronómica que no acepta billetes de 10 ni de 20 pesos, en un contexto de inflación acelerada que ha provocado el encarecimiento de los productos.

Pegado al pizarrón con la propuesta de bebidas de la cafetería Lucky Bar, ubicada en el municipio Playa, en 19 entre 52 y 60, un cartel reza que no se aceptan billetes de esas dos denominaciones, porque, a juzgar por la información aportada por la locutora Marisela Alfonso Madrigal en Facebook, la máquina contadora de billetes "no sirve".

En su testimonio, la internauta contó que "cuando me dirijo a comprar unas (cervezas) frías, el vendedor al ver que tengo menudo y billetes pequeños en mano, me dice, ¡Y ese menudeo!, a lo que yo pensando era un bonche le contesto, el menudo también es dinero ¿o no?".

La Mipyme, otrora Bar de Elito Revé, ostenta, según la locutora, el mejor precio de la cerveza, pero no acepta denominaciones de 10 y de 20 y la medida fue instaurada por el dueño, algo que acatan los vendedores.

En el establecimiento, que vende las bebidas alcohólicas entre 120 y 130 pesos y jugos y maltas a 100 CUP, resulta un poco absurda la prohibición de pagar con billetes de menor valor cuando son la opción para completar el precio de los productos.

"Entonces ustedes no quieren vender, les dije, en otro país se mueren de hambre, por eso no avanzan los negocios privados, a lo que respondió, 'esa medida la implantó el dueño'", concluyó Alfonso Madrigal.

En los comentarios a otro post sobre el mismo cartel, la mujer afirmó que en su versión, el empleado le dijo que tenían una máquina contadora de billetes pero rompió.

"¿Y cómo pagas la de 120, no aceptan uno de 100 y uno de 20?", cuestionó alguien, "¿Y cómo paga la cerveza de 130 pesos?", preguntó otra persona.

Muchos foristas se quejaron de la arbitrariedad de la cafetería porque "les pesa" contar tantos billetes de denominaciones pequeñas cuando los precios son tan elevados.

Irónicamente, según expresaron en los comentarios, los que más abundan son precisamente esos que no quieren aceptar en el puesto, pues los de 100 y otras denominaciones escasean.

"Denominaciones grandes están en vías de extinción. Todo lo que hay es de 10 y 20 No le comprarán nada", opinó un internauta.

Otros apuntaron que los vendedores particulares devuelven billetes pequeños cuando entregas uno alto, por lo que el anuncio se muestra bastante cínico.

"Le pagas con un billete de 500 y se limpian contigo dando billetes de cinco y de 10 y ahora no quieren aceptar que le paguen con billetes de baja denominación", escribió un cubano.

En Cuba, la debacle económica ha generado una vertiginosa inflación que sigue causando malestar en el cubano. Recientemente, un habanero gastó casi siete mil pesos en unas pizzas y bebidas, que pidió a domicilio a un bar-cafetería de La Habana.

La inflación y la escasez de suministros siguen agravando la crisis de los cubanos, que cada día lidian con la falta de opciones para satisfacer sus necesidades básicas.