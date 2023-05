Anuel AA acusa a Feid de promover campaña de acoso en su contra: "No es la reina, no se dejen engañar"

Anuel AA denunció campaña de acoso en su contra y aseguró que no era algo proveniente de su ex Karol G, sino de su presunta actual pareja, Feid, al que sin nombrar directamente volvió a llamar "celoso".

Tras varios días lanzando dardos, haciendo guiños o alusiones directas a La Bichota y al propio Feid, el boricua emitió un comunicado a través de las stories de Instagram donde reaccionó a lo que llamó "campañita de acoso".

"Ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipito ah cabrón? Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia por noticia y canción por canción", comenzó su mensaje antes de referirse a Karol G.

"La reina me arrastró y lo vio el mundo entero. Pero ella y yo hace tiempo ya lo hablamos eso y quedamos super bien", añadió antes de alertar a los fanáticos de que "no se dejen engañar de nadie, ni de nada. Esa campañita de acoso, esas noticias no vienen de la reina... Eso es ustedes ya saben quien celoso con su equipito que lo mandó a hacer, eso no es la reina, no se dejen engañar en las redes".

Su polémico mensaje lo culmina aclarando que la presunta conversación con La Bichota tuvo lugar antes de que estrenara su colaboración con Shakira, "TQG", en la que le tira, como hizo antes en el tema junto a Becky G "Mamiii".

"Y cuando digo que hablamos y nos quedamos super bien fue que lo hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos y eso fue antes de que saliera TQG que ya estaba grabada" cerró su publicación.

Instagram story / Instagram

El comunicado de Anuel AA llega en medio de un intenso período en sus redes sociales aludiendo a su expareja Karol G y al que a todas luces es su actual novio, Feid.

Ellos dos, sin embargo, siguen haciendo caso omiso al peso protagónico que están ocupando en los últimos días en las redes del boricua.

Feid, por su parte, está centrado en la promoción de su nuevo tema, "69" lanzado hace unas horas en colaboración con Nicky Jam.

Karol G, en cambio, acaba de publicar una de las primeras presentaciones de su último album Mañana será bonito, en particular del tema "Amargura".