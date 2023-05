Hospital sin yeso ni esparadrapo para atender a niño de cinco años en La Habana

Una pareja de padres cubanos denunció que en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana no hay yeso ni esparadrapo para atender emergencias.

Afirman en un post de Facebook que tienen un niño de cinco años con parálisis cerebral y epilepsia, que fue operado de pie equino, y en la madrugada del 17 de mayo comenzó a llorar porque el pie se había salido del lugar en el yeso.

Sin embargo, al llegar a la sala de urgencias del Juan Manuel Márquez, los ortopédicos de guardia estaban durmiendo, y cuando se incorporaron le dieron a la familia "un sinfín de justificaciones para atender al niño".

Publicación en Facebook

"No hay yeso, no hay gasa, no hay esparadrapo, no hay, no hay", explicó el padre, quien luego cuestionó de quién es la culpa de la falta de insumos en los hospitales.

Aunque parezca insólito en una isla que se autoproclama "potencia médica", denuncias como estas involucran a casi todos los hospitales del país, donde la escasez de medicinas y de insumos afecta a los pacientes de todas las edades.

La semana pasada la periodista oficialista cubana Betsy Anaya denunció que en el Hospital Pediátrico de Centro Habana no hay suturas ni para atender emergencias, y que un niño de 3 años que se había partido la mandíbula y estaba chorreando sangre no pudo ser atendido en el citado centro médico porque no había material.

Recientemente, una ingeniera cubana que sufrió una fractura en un pie también denunció no solo que no había yeso para ponerle en el hospital que la atendieron, sino que además al indagar por el precio de un yeso en el mercado negro se enteró que cuesta 4,500 pesos, monto que supera su salario de 3,700 CUP.

La joven explicó que le colocaron en el pie "un pedazo de cartón con caca de cucaracha" que se quitó al llegar a su casa porque no podía soportar el dolor y sus dedos estaban morados.

El jueves operaron de la vista a una anciana en Pinar del Río y le colocaron etiquetas en el ojo por falta de esparadrapo.