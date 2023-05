Jubilado cubano explota por falta de dinero en los cajeros: "Los bancos no los abastecen"

Un anciano cubano explotó por la falta de dinero en los cajeros, que no le permite extraer el dinero de su exigua jubilación.

Jorge Luis Rojo Mora, periodista ya retirado, relató en su muro de Facebook lo que le sucedió cuando intentó cobrar su reducida jubilación y le dicen que los cajeros y bancos no tienen respaldo monetario.

Captura de Facebook / Jorge Rojo

Él pensó al principio que era un rumor, pero alguien le explicó que las nuevas formas de venta privadas acumulan grandes cantidades monetarias, mientras personas como él se quedan sin acceso a su dinero.

"Hoy es público, los cajeros que no tienen dinero y los bancos no los abastecen mientras la gente llega a su día de cobro sin dinero, esperanzados en recibir el ingreso que no le alcanzará. ¿Qué esperanza pudiéramos darle al que necesita su dinero para cubrir un mínimo de sus necesidades?", preguntó.

La denuncia del antiguo periodista fue publicada íntegramente por el semanario Tribuna de La Habana.

Su queja fue corroborada por varios internautas en el post, que también han pasado por la misma situación a la hora de sacar su dinero del banco.

"En Playa los cajeros no tienen dinero. Ni en Alamar. Si bien es cierto que lo que nos pagan a los jubilados no alcanza para casi nada, es nuestro derecho cobrar las pensiones. No es un caso. Somos miles de personas sin poder cobrar tampoco salarios. ¿Alguien puede decir que es realmente lo que ocurre?", preguntó Lídice Valenzuela.

"Triste realidad que se ha generalizado, al parecer, en todo el país. Sacar dinero de los cajeros automáticos se ha vuelto una 'odisea'. Es hora de una respuesta, ¿no creen?", afirmó Norma del Río Reyes.

"Lo peor es que nadie hace nada, siquiera lo que pueden hacer, es un problema serio lo que sucede en Cuba. El 57% de los cajeros automáticos está sin servicio por diferentes tazones, sin embargo, se puede activar el uso de cobros y pagos obligatorio digital para aliviar la presión sobre la falta de efectivo, pero no lo hacen", criticó Enrique Rojo.

"Lo de la falta del efectivo no es más que una falta de previsión de los que dirigen el país, como ha sucedido en los últimos cinco años", añadió el usuario.

El pasado jueves 11 de mayo, los cajeros automáticos de varias provincias cubanas amanecieron sin efectivo. Según reportes en redes sociales, la situación ocurrió al menos en La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba.

En la capital, la internauta Jarocha Reyes Vega relató que por la mañana fue a un cajero ubicado en el Banco de 23 y 8, en El Vedado, y no pudo extraer su efectivo. Al preguntarle a la responsable de la entidad, esta le explicó que los cajeros "se cargan por horario".

"Fue cargado de 8:30 am a 9:00 am y no se puede cargar más hasta que no estén próximos a las 12:30 para que el cajero quede abastecido hasta mañana, porque esa es la 'indicación' que tienen. ¡Por Dios, qué irracionalidad!", exclamó indignada.

La empleada añadió que no tienen piezas de repuesto para arreglar los cajeros rotos, que hay falta de efectivo para abastecer los cajeros y poca variedad en las denominaciones de los billetes.

Unos días antes, un reporte del portal CubaNet informó que en Guantánamo el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) habilitó el pago por caja dentro de las sucursales bancarias ante la falta de billetes en los cajeros automáticos.

La alternativa fue implementada para satisfacer la creciente demanda de extracción de dinero en efectivo en la ciudad.

En abril, el régimen limitó la extracción de efectivo a mipymes, cuentapropistas y otros actores económicos del sector privado, ante las dificultades y largas colas para extraer efectivo de los cajeros electrónicos en Cuba.

Un día después se conoció que al menos 150 cajeros automáticos permanecían fuera de servicio en La Habana por falta de piezas de repuesto.