Cuba: Cajeros automáticos se quedan sin efectivo

Los cajeros automáticos de varias provincias cubanas amanecieron sin efectivo este jueves, un problema que ha generado malestar entre los usuarios, quienes exigen una explicación.

Según reportes que circulan en redes sociales la situación afecta, al menos, a La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba.

Desde la capital, la internauta Jarocha Reyes Vega preguntó hasta cuándo la falta de respeto y relató que en la mañana fue a un cajero ubicado en el Vedado y no pudo extraer su efectivo.

"¿Se crea una estructura por Banco Metropolitano de la capital del pago y servicios por tarjeta magnética y los cajeros automáticos en su inmensa mayoría o no funcionan o no son abastecidos con prontitud ni a tiempo, para que los usuarios de esta red bancaria podamos acceder a nuestro dinero. Caso reiterado: Banco de 23 y 8, en el Vedado, a esta hora ya no hay dinero en el único cajero que funciona", expresó.

Dijo que se acercaron a la responsable de la entidad y esta explicó que los cajeros "se cargan por horario".

Publicación de Jarocha Reyes en Facebook

"Fue cargado de 8:30 am a 9:am y no se puede cargar más hasta que no estén próximos a las 12:30 para que el cajero quede abastecido hasta mañana porque esa es la "indicación" que tienen. ¡Por Dios que irracionalidad!", dijo indignada.

La responsable del banco le comentó que no tienen piezas de repuesto para arreglar los cajeros rotos, que hay falta de efectivo para poder abastecer los cajeros automáticos así como poca variedad en las denominaciones de los billetes.

También en Ciego de Ávila, en el centro del país, los cubanos dijeron que la falta de efectivo conlleva a largas colas y malestares.

Histerias de Aleman en Facebook

El usuario de Facebook Histerias de Alemán dijo que "los nuevos actores económicos manejan muchísimo dinero y depositan en sucursales bancarias grandes cantidades, en denominaciones pequeñas. Billetes que, además, llevan mucho tiempo en la calle y están maltratados, y no pocos hay que desestimarlos para los cajeros".

Tengo conocimiento de cuentapropistas que han ido a depositar sacos de pesos, cerca de 500 000.00, en billetes de 10.00 y 20.00. Ellos mismos, luego, buscan billetes grandes en los cajeros automáticos.

La cubana Yanet Rodríguez dijo que en Holguín no hay dinero "en los cajeros y mucho menos en los bancos", mientras que el forero Mandy Mando dijo que "en Santiago lo mismo".

Yanet Rodríguez en Facebook

"No den ni una explicación más de nada!! (Ni resuelven, ni nos sirven) Cuál es la solución???... (A mí no me interesa por qué no hay, yo necesito resolver mis cosas). Dejen la justificación por TODO y propongan soluciones inmediatas", exigió.

Mandy Mando en Facebook

Un reporte del portal Cubanet informó que la situación es similar en Guantánamo, donde hace dos días el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) habilitó el pago por caja dentro de las sucursales bancarias ante la falta de billetes en los cajeros automáticos.

La alternativa fue implementada para satisfacer la creciente demanda de extracción de dinero en efectivo en esa ciudad, informó el lunes el periódico oficialista local Venceremos.

En abril el régimen limitó la extracción de efectivo a mipymes, cuentapropistas y otros actores económicos del sector privado ante las dificultades y largas colas para extraer efectivo de los cajeros electrónicos en Cuba.

Un día después se conoció que al menos 150 cajeros automáticos permanecían fuera de servicio en La Habana por falta de piezas de repuesto.