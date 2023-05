Si Super Mario se hubiera criado en La Habana, por Alfredo Rodríguez Jr.

Alfredo Rodríguez Jr. y captura de la película The Super Mario Bros

Alfredo Rodríguez Jr. sigue demostrando su talento con el piano y otra vez ha hecho de las suyas llevando la música de una película infantil a una sabrosa timba cubana.

En esta oportunidad le tocó el turno al tema de Super Mario Bros, muy a tono con la nueva película basada en la popular serie de videojuegos de Nintendo que se estrenó el pasado abril y es toda una tendencia.

“Super Mario Bros nacido y criado en La Habana, Cuba”, escribió el pianista cubano junto al video en Instagram con un emojis divertido.

El músico demostró con creces sus habilidades con el instrumento y claro está esa versatilidad y sabor que le corre por las venas.

Hace unos años el artista sorprendió con otra interpretación de Super Mario Bros pero un tanto diferente.

Esta no es la única canción infantil que el pianista ha llevado a su mundo interpretativo, también lo hizo hace algún tiempo con “Bajo el mar” una de las canciones de La sirenita.

Recientemente hizo suyo uno de los temas más famosas y populares de Stevie Wonder, “Just Called To Say I Love You”, poniéndole mucho de esa timba a la que tiene acostumbrados a sus seguidores en redes sociales.

El hijo del cantante y compositor cubano Alfredito Rodríguez y pupilo del famoso productor, compositor y trompetista estadounidense Quincy Jones ha hecho versiones al piano de otros clásicos como “Hotel California” o “Thriller”, que inmortalizó el fallecido Michael Jackson.