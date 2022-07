Alfredo Rodríguez Jr. sorprende con versión en timba cubana de “Hotel California”

El pianista cubano Alfredo Rodríguez Jr. sigue dando muestras de su gran talento para la música. En esta oportunidad ha sido una versión del clásico “Hotel California”, a ritmo de timba, lo que ha captado la atención de sus fans en las redes sociales.

Alfredito Rodríguez Jr. compartió en Instagram un video de este momento de buena música cubana.

“Hotel California con los hermanos Michael Olivera García y Yarel Hernández. Viva la música cubana”, escribió el pianista en la publicación donde se ve a los tres haciendo la interpretación muy suya del tema de la banda estadounidense de rock Eagles, que ha sido versionado en muchas otras ocasiones, aunque no siempre de manera tan magistral.

No es la primera vez que el hijo del cantante y compositor Alfredito Rodríguez y pupilo del famoso productor, compositor y trompetista estadounidense Quincy Jones hace una versión al piano de un tema popular.

Recientemente el artista tocó una divertida adaptación de “Bajo el mar”, una de las canciones que más ha trascendido de la película infantil La sirenita, de Walt Disney.

El pasado año sus seguidores pudieron disfrutar también de su versión de “Jingle Bells”, del compositor estadounidense James Pierpont (1822-1893), una canción tradicional durante la Navidad en gran parte del mundo.

También para el Halloween de 2021, el músico hizo suyo el tema “Thriller”, del Rey del Pop Michael Jackson.

Con su talento para el piano ha versionado también canciones muy reconocidas como “I Just Call to Say I Love You”, de Stevie Wonder, y “My heart will go on”, de la película Titanic, e incluso piezas de la música clásica como “Para Elisa”, de Beethoven.

Actualmente Alfredito Rodríguez Jr. y su grupo están de gira en Europa, un recorrido musical que comenzó el pasado 29 de junio en la ciudad italiana de Terni.

Próximamente estarán en otras ciudades de Italia y también Alemania, Austria, España, Francia, entre otros países del Viejo Continente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.