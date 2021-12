Alfredo Rodríguez Jr. celebra la Navidad con una versión de Jingle Bells muy cubana

Alfredo Rodríguez Jr. Foto © Instagram / Alfredo Rodríguez

El pianista cubano Alfredo Rodríguez Jr. celebró la Navidad con una versión personal del villancico Jingle Bells, una de las canciones tradicionales de invierno más conocidas y cantadas en todo el mundo.

El músico interpretó en Twitter el tema, mezclando la tradición, el festejo navideño y los sonidos cubanos en una armonía que agradecieron sus seguidores en las redes sociales.

No es la primera vez que versiona en su piano canciones clásicas, ya lo hizo en octubre en los días previos a Halloween, cuando se apropió de Thriller, del Rey del Pop, Michael Jackson.

Asimismo, adaptó otros temas como I Just Call to Say I Love You, del cantante estadounidense Stevie Wonder. Para Elisa, de Beethoven, y My heart will go on, de la película Titanic.

El compositor estadounidense James Pierpont (1822-1893) escribió "Jingle Bells" entre 1850 y 1857 con el título de "The One Horse Open Sleigh" y se publicó en la ciudad de Boston por la compañía Oliver Ditson & Co. en septiembre de 1857.

Dos años después se relanzó la canción con el título "Jingle Bells, or the One Horse Open Sleigh" y lo curioso del tema es que a pesar de estar íntimamente conectada a la Navidad, no es específicamente villancico, porque trata sobre las carreras de caballos.

También se convirtió en la primera canción que se transmitió desde el espacio, ya que en diciembre de 1965 los astronautas Tom Stafford y Walter M. Schirra bromearon durante la misión Gemini 6A y enviaron un mensaje a la estación de control en la Tierra, diciendo que avistaron un objeto pilotado por un hombre vestido de rojo.

Posteriormente, interpretaron la canción con una armónica y unos cascabeles y quedó grabado para la historia como un momento inolvidable.

Entre las mejores versiones de Jinger Bells se encuentra la de Celia Cruz y la Sonora Matancera, una interpretación que mezcla el son cubano y el ambiente navideño y donde la peculiar voz de la cantante expone el talento de los creadores musicales de la isla.

Y aunque la Navidad es una fecha de celebración familiar y alegrías, no todas las voces e interpretaciones resultan ser las más agradables.

La colombiana Sofía Vergara fue blanco de burlas de la prensa en 2013 cuando se divulgó un video donde la intérprete de Modern Family interpreta "peor versión" de Jinger Bells.

Totalmente desafinada y con un inglés muy poco agraciado, Vergara desentonó con los regalos que repartía a las personas que le acompañaron durante esa celebración familiar.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.