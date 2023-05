Limay Blanco entrega casa número 20 a una madre cubana y su bebé

Limay Blanco hizo entrega a una joven madre soltera y a su bebé de la vivienda número 20 que se pudo comprar gracias a donaciones a través de su ministerio religioso "Cristo cambia vidas".

Un emotivo video publicado por el humorista en sus redes sociales muestra el momento en que la joven y su bebé entraron en la vivienda acompañados de vecinas y de personas que contribuyeron a que ese sueño se hiciera realidad.

"Yo estuve rodando cinco años por una mala decisión que tomó mi mamá y cuando salí embarazada realmente no sabía qué iba a ser de mi niño y de mí porque no tenía absolutamente nada para darle, y si me lo sacaba me quedaba estéril. O sea, que era sí o sí. Jamás me imaginé que cuando yo saliera del hospital iba a tener esta bendición", dijo la joven visiblemente emocionada.

"Muchísimas gracias a todo el que hizo esto posible, gracias a todo el que puso un peso, a todo el que puso una cuchara muchísimas gracias de corazón", añadió.

Aunque Limay no pudo estar presente en el momento de la entrega, la joven insistió en verlo en algún momento para darle las gracias personalmente.

El popular comediante había presentado el caso a sus seguidores el pasado 9 de mayo, cuando la joven todavía estaba en el hospital y le explicó su dramática historia familiar.

En días recientes el humorista anunció que las ganancias de su espectáculo en el Café Cristal del municipio Cotorro sería destinado a comprar la vivienda número 21, de un total de cien que se ha propuesto entregar a personas necesitadas.

tuvo que vender su pelo para poder comprarles comida a los niños. La intención de Limay es darle esa casa a una mujer que vive hacinada con sus tres hijos en un cuarto "prestado", sin medios básicos, al punto que

El actor se conmovió tanto con su situación, que decidió darle una sorpresa por el Día de las Madres: envió un taxi a recogerla en su casa para llevarla a una peluquería particular donde le pusieron unas extensiones y le hicieron la manicura, todo de forma gratuita.

A través de su proyecto humanitario "Cristo Cambia Vidas", sostenido gracias a las donaciones de personas generosas, Limay Blanco ha logrado entregar varias viviendas a familias vulnerables.

A comienzos de abril, hizo entrega formal de una casa ya amueblada a una madre que vivía con sus tres hijos en pésimas condiciones.