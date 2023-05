Vinicius Jr. sobre insultos en el campo de fútbol: España es conocida como un país de racistas

Los gritos e insultos contra el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., empañaron la victoria del Valencia F.C. en su estadio y pusieron nuevamente el foco en los comportamientos racistas de ciertos grupos de aficionados españoles, a los que el brasileño denunció con fuertes palabras.

“No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, dijo el delantero madrileño en sus redes sociales.

Sucedió este domingo durante la Jornada 35 de La Primera División de España (conocida como La Liga), cuando el conjunto merengue caía 1-0 frente a su rival en el Estadio de Mestalla. En el minuto 70 el goleador del Madrid reclamó al árbitro por los insultos racistas que profirieron algunos aficionados desde las gradas.

“No quiero jugar más”, dijo Vinicius Jr. al colegiado, que terminó expulsándolo en el tiempo de compensación tras un altercado con el valencianista Hugo Duro. Según Fox Sports, tras el partido, el brasileño denunció el racismo normalizado en La Liga, y por extensión en la sociedad española.

“Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que se permite exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no hay defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, afirmó el jugador.

Ante las acusaciones a La Liga, su presidente, Javier Tebas, respondió al delantero madridista en Twitter: "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer La Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste”.

“Antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, le recomendó Tebas, trasladando la responsabilidad y capacidad sancionadora a las instituciones españolas competentes.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como la Fiscalía de Odio y los Juzgados serían las que podrían tomar medidas contra clubes y aficionados, pero Vinicius Jr. apuntó al ente que preside Tebas y manifestó su indignación por permitir que el racismo se extienda en la sociedad española.

"Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me sirve", zanjó.

En septiembre del año pasado, Vinicius Junior argumentó que “la felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo” y eso había desatado una oleada de odio hacia su persona, especialmente por los bailes con los que celebraba sus goles.

El jugador tiene que “respetar al contrario” dijo el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), Pedro Bravo, en un programa televisivo en el que añadió “si quiere bailar samba” debe hacerlo en Brasil: “Hay que respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono”.